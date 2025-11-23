Но спрос заметно ослаб. На 2026 год заявлено строительство еще 14 млн кв. м, и даже частичная реализация этих планов снова даст рекордные показатели.

Рынок складской недвижимости в РФ за два года сделал полный разворот. В 2023–2024 годах девелоперов подталкивал перегретый спрос — компании забирали склады быстрее, чем их успевали строить. Теперь все наоборот: объектов сдается больше, чем бизнес готов занять, а ставки уверенно двигаются вниз.

С начала текущего года в стране ввели 6,5 млн кв. м новых площадей. Это на 71% больше, чем год назад. Главная доля прироста снова пришлась на столичный регион — 2,2 млн кв. м. Санкт-Петербург и Ленинградская область прибавили еще около 0,5 млн. Все остальные регионы вместе — 3,8 млн. Если тренд сохранится, год закончится на отметке примерно 7 млн кв. м — это исторический максимум для отрасли.

Но запланированное на год будущий выглядит еще более масштабно. Девелоперы заявили строительство 14 млн кв. м. В реальности рынок вряд ли примет весь объем, однако даже реализация половины снова обеспечит рекорд по вводу.

На фоне такого предложения спрос идет вниз. Объем сделок в этом году оценивался примерно в 4,5 млн кв. м — примерно на треть меньше прошлогоднего показателя. Фактически рынок возвращается к стандартным доковидным оборотам: стабильным, но без прежней гонки за каждым квадратным метром.

Логичное следствие — падение ставок. В Москве и области аренда опускается почти на пятую часть, с 13 до 10,5 тысяч рублей за квадрат в год. В регионах просадка мягче, но заметна: минус 5–15%, особенно в Екатеринбурге, Казани и Новосибирске.

Эксперты ожидают, что в следующем году арендаторы получат редкую возможность выбирать, а не хватать первое подходящее помещение. Собственникам же придется конкурировать качеством и готовностью подстроиться под запрос конкретного бизнеса.