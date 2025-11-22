Клиническое исследование с участием 200 пациентов показало, что ежедневное употребление кофе снижает риск мерцательной аритмии. Участники, выпивавшие хотя бы одну чашку кофе в день, реже сталкивались с рецидивами нарушения ритма. Результаты противоречат традиционным медицинским рекомендациям.

Кардиологи десятилетиями советовали пациентам с сердечной аритмией избегать кофе. Новое исследование ставит под сомнение этот подход — оказывается, кофеин может защищать сердце.

Ученые из Калифорнийского университета (University of California) и Университета Аделаиды (University of Adelaide) провели первый в своем роде эксперимент. Они разделили 200 пациентов с фибрилляцией предсердий на две группы. Одни продолжали пить кофе каждый день, другие полностью отказались от кофеина.

Через шесть месяцев результаты удивили даже исследователей. У любителей кофе риск повторных нарушений ритма оказался на 39% ниже. Профессор Грегори Маркус (Gregory M. Marcus), ведущий автор работы, связывает это с несколькими факторами.

Кофе стимулирует физическую активность, а движение известно как профилактика аритмий. Кофеин также работает как мягкое мочегонное, что может снижать давление. Наконец, в зернах содержатся противовоспалительные компоненты.

Проект назвали DECAF — это аббревиатура от вопроса «Помогает ли отказ от кофе избежать фибрилляции?» (Does Eliminating Coffee Avoid Febrillation?). Ответ, судя по всему, отрицательный.

Доктор Кристофер Вонг (Christopher X. Wong) признает: результаты заставляют пересмотреть устоявшиеся взгляды. Вместо запрета кофе кардиологам, возможно, стоит рассматривать его как часть профилактики. Особенно учитывая, что распространенность аритмий растет во всем мире.

При этом ученые пока не рекомендуют резко увеличивать потребление кофе. Исследование касалось только одной чашки в день и конкретно пациентов с уже диагностированной аритмией.