Компания Yandex B2B Tech запустила «Нейроюриста» — специализированный ИИ-помощник для работы с юридическими документами. Сервис ускоряет анализ договоров и поиск правовой информации.

Юристам российских компаний предлагают делегировать часть рутинных задач искусственному интеллекту. Новый сервис от Яндекса берет на себя работу с документами и правовыми базами.

«Нейроюрист» работает на базе языковой модели Alice AI LLM, которую «дообучили» на огромном массиве юридических документов. Это позволяет системе не просто находить информацию, но и понимать иерархию источников права. Каждый свой вывод сервис подкрепляет ссылками на материалы «Гаранта» — от статей закона до судебной практики и разъяснений Минтруда.

Этот сервис предлагает широкий спектр инструментов, которые значительно упрощают работу с документами. Он позволяет анализировать договоры, сравнивать различные версии документов, выявлять изменения и делать сложные юридические тексты более понятными.

Кроме того, сервис предоставляет возможность работы с загружаемыми файлами, такими как документы, PDF-файлы и изображения. Например, можно проверить соответствие макетов рекламных баннеров требованиям законодательства или определить, допускается ли совмещение должностей генерального директора.

Согласно внутренним данным Яндекса, использование данного помощника позволяет сократить время, затрачиваемое на работу с договорами, в 1,5 раза. Кроме того, поиск и анализ информации происходит в 3 раза быстрее. В компании Яндекс около 75% сотрудников юридического департамента пользуются услугами данного помощника.

Пилотное тестирование, проведенное в 50 компаниях, выявило конкретную пользу от использования сервиса «Нейроюрист». Сервис способен выполнять до 40% типовых задач, с которыми сталкиваются юристы. С августа текущего года сервис выдал более 10 000 ответов, и 86% из них были положительно оценены пользователями.

Базовый доступ предоставляет возможность совершать до 20 запросов в месяц, после чего потребуется оформление платной подписки. Российский рынок LegalTech, на который выходит сервис «Нейроюрист», оценивается примерно в 20 миллиардов рублей.