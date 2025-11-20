Мошенники начали предлагать услуги по созданию фальшивых фотографий ДТП с помощью нейросетей.

Страховые компании столкнулись с новой схемой обмана. В интернете появились предложения «разбить» машину на фотографиях с помощью нейросетей.

Руководитель блока урегулирования убытков «Росгосстраха» Арман Гаспарян сообщает о новой тенденции. В рунете активно рекламируют услуги по созданию фальшивых повреждений автомобилей. Стоимость — несколько сотен рублей.

Исполнители берут обычное фото машины и возвращают набор снимков с реалистичными вмятинами, царапинами и разбитыми стеклами. Особенно популярна услуга для грузовиков и спецтехники.

Дело в том, что страховщики развивают цифровые сервисы, позволяющие клиентам самостоятельно фотографировать повреждения. Мошенники этим пользуются. Теперь компаниям приходится тщательнее проверять каждое изображение.

Другая схема связана с генерацией досудебных претензий. Нейросети составляют объемные документы, наполняя их ссылками на несуществующие законы. Текст составлен настолько профессионально, что сразу определить ложь непросто. Юристы теперь тратят дополнительное время, чтобы разобраться в таких обращениях. В итоге выясняется — ИИ просто придумал нормативные акты.

Страховым компаниям приходится адаптироваться к новым методам обмана. Анализ фотографий становится сложнее — нейросети учатся создавать все более убедительные повреждения.