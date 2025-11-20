Рособоронэкспорт заявил, что российский ударный комплекс «Ланцет» изменил правила ведения боя. На авиашоу в Дубае представили экспортную версию БПЛА с улучшенными характеристиками.

В Дубае российские оружейники прямо заявили: их дрон «Ланцет» не просто очередной беспилотник, а система, изменившая правила игры в нынешнем конфликте. На авиашоу представили экспортный вариант «Ланцет-Э».

Обновленный комплекс включает разведывательный дрон Z-16 с защитой от радиоэлектронной борьбы. Он самостоятельно обнаруживает и классифицирует цели. В Рособоронэкспорте это называют «тактической экосистемой» — по сути, объединение разведывательных и ударных возможностей в одном комплексе.

На презентации демонстрировали разные модификации с индексом «Э» — «Изделие 51Э» и «52Э» с ИК-камерами. Все с характерным Х-образным хвостом.

Заявление об «изменении правил игры» прозвучало на крупном международном авиасалоне, где российские производители традиционно ищут новых партнеров для экспорта вооружений.