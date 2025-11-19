Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Ученые обнаружили умевших лазать по деревьям древних пятиметровых крокодилов
Австралийские палеонтологи обнаружили доказательства необычного поведения древних крокодилов. Рептилии длиной до пяти метров могли лазать по деревьям и охотиться, спрыгивая на добычу сверху.

Древние крокодилы, чьи останки нашли в Австралии, не плавали в ожидании добычи, а, возможно, караулили ее на ветвях деревьев. К такому выводу пришли палеонтологи, изучая окаменелости из Квинсленда.

Речь о мекозухинах — вымершей группе крокодилов, которые обитали в Австралии 55 миллионов лет назад. Профессор Майкл Арчер из Университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales) называет их "капельными крокодилами". По его словам, некоторые особи достигали пяти метров в длину и охотились подобно леопардам — спрыгивали с деревьев на ничего не подозревающую добычу.

Ключевым доказательством стала яичная скорлупа, найденная на ферме в Мургоне. Местный глиняный карьер уже четыре десятилетия служит источником уникальных находок. Здесь находили древнейших лягушек, змей и певчих птиц мира.

История открытия напоминает приключенческий роман. В 1983 году ученые просто постучали в дверь фермеров и попросили разрешения покопать на их заднем дворе. Хозяева ухмыльнулись, но разрешили — и не прогадали.

Современные крокодилы появились в Австралии лишь 3,8 миллиона лет назад, тогда как мекозухины исчезли значительно раньше. Их способность лазать по деревьям меняет представления о поведении древних рептилий. Профессор Арчер уверен: дальнейшие раскопки преподнесут еще немало сюрпризов.

#австралия #палеонтология #крокодилы
Источник: bbc.com
