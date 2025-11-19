Автомобиль Jeep Cherokee, на котором Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП, выставлен на продажу в Белгородской области.

Автомобиль, связанный с одним из самых громких ДТП последних лет, снова оказался в центре внимания. Тот самый Jeep Cherokee, за рулем которого когда-то находился Михаил Ефремов, теперь выставлен на продажу.

После снятия ареста с машины жена актера Софья Кругликова сначала продала внедорожник перекупщикам меньше чем за миллион рублей. Отдельно ушли и госномера — за 20 тысяч. Нынешний владелец из Белгородской области купил битый автомобиль уже за 2 миллиона, вложился в оригинальные запчасти и привел машину в состояние, близкое к идеальному.

Интересно, что новый хозяин живет в том же регионе, где Ефремов отбывал наказание. На отреставрированном Cherokee он ездил 3 года, но теперь вынужден продать машину. Причина — в его дом попал дрон ВСУ, строение сгорело, а деньги от продажи "печально известной" машины помогут восстановить жилье. Сейчас за автомобиль просят 5 миллионов рублей.