Американская программа NGAD по созданию истребителя шестого поколения вышла на новый этап. По данным The War Zone, первый образец F-47 уже находится в производстве, а его летные испытания начнутся в 2028 году.

Программа создания американского истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) постепенно выходит из тени. На авиашоу в Дубае Стив Паркер (Steve Parker), президент и генеральный директор подразделения Boeing Defense, Space and Security сообщил: первый образец F-47 уже производят, а испытания в воздухе планируют на 2028 год.

Паркер назвал эти сроки признаком «зрелости разработки», но обсуждать детали отказался. «Я даже не буду касаться даты первого полета, которую объявили ВВС», — сказал он, сосредоточившись на текущем исполнении программы. При этом ВВС США подтверждают планы по приобретению минимум 185 таких машин.

Американское издание The War Zone (TWZ) отмечает скудность информации о проекте. Известно, что F-47 сможет летать на расстояния свыше 1600 км и развивать скорость более 2 Махов. Самолет станет менее заметным для радаров и будет управлять группой дронов в воздушном бою.

Программа NGAD включает не только пилотируемый истребитель, но и беспилотники поддержки, новое оружие вроде ракеты AIM-260. Ранее Дональд Трамп (Donald John Trump) заявлял, что контракт на разработку F-47 оценивается в 20 миллиардов долларов. Сейчас Boeing, как утверждает TWZ, делает ставку на свое секретное подразделение Phantom Works — именно это конструкторское бюро, созданное по образцу знаменитого Skunk Works компании Lockheed, отвечает за передовые решения в проекте F-47.