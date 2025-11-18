Трое китайских астронавтов миссии «Шэньчжоу-21» остались на неделю на космической станции «Тяньгун» без исправной капсулы, способной вернуть экипаж на Землю.

Космическая миссия Поднебесной столкнулась с неожиданной проблемой: на орбите остались три тайконавта без рабочего транспортного средства для возвращения.

Экипаж «Шэньчжоу-21» в составе Чжан Лу, У Фэя и Чжан Хунчжана оказался в сложном положении после того, как их коллеги из предыдущей миссии использовали для возвращения на Землю единственную доступную капсулу. Изначально смена экипажей на станции «Тяньгун» планировалась штатно — третьего ноября предыдущий экипаж должен был вернуться домой.

Однако при подготовке к возвращению в капсуле корабля «Шэньчжоу-20» обнаружили трещину в иллюминаторе. По одной из версий, повреждение вызвал космический мусор. В результате экипаж принял решение использовать для спуска капсулу, предназначенную для новой смены.

Теперь трое космонавтов находятся на станции без исправного возвращаемого корабля. По данным Space News, Китайское космическое агентство может запустить к станции новый корабль «Шэньчжоу-22» уже 24 ноября. Но до этой даты экипаж остается без резервного варианта эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Эксперты отмечают, что поврежденная капсула «Шэньчжоу-20» теоретически может быть использована для экстренного возвращения, если трещина не затронула основные системы. Пока неясно, почему китайские специалисты не дождались отправки нового корабля перед возвращением предыдущего экипажа. Возможно, сказались ограничения по размерам станции — «Тяньгун» в пять раз меньше МКС.