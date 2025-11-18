Российская добывающая отрасль переживает сложный период. Эксперт Максим Худалов отмечает кризис в сегментах кремния, марганца, титана, лития и угля.

Ситуация в РФ с добычей полезных ископаемых вызывает серьезные опасения. По словам эксперта, несколько ключевых сегментов оказались в тяжелом положении.

Крупнейший производитель кремния в стране полностью остановит работу сразу после наступления Нового года. Компания «Русал» объясняет это глобальным перепроизводством и демпинговыми ценами на импортную продукцию.

Параллельно сворачиваются проекты по добыче лития, несмотря на их стратегическую важность. Месторождения марганца не выгодно разрабатывать для глубокой переработки, а титановое сырье в основном завозят из-за рубежа.

Особенно тяжело пришлось угольной отрасли. Многие компании сознательно работают без прибыли, лишь бы сохранить покупателей. Основная проблема — сильный рубль снижает доходность экспортных поставок. Добавляют сложностей и высокие процентные ставки по кредитам.

Государство пытается помочь бизнесу точечными мерами, например, льготными налогами. Но промышленный эксперт Максим Худалов полагает, что ждать масштабных решений от властей в ближайшее время не стоит.