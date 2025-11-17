Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Строительство новых ГЭС в России может начаться только после определения механизмов финансирования
Российские энергетики подтвердили, что новые гидроэлектростанции, включая ключевую Тельмамскую ГЭС, не начнут строить, пока не решат, кто и как будет за них платить. Проекты существуют только на бумаге, хотя Системный оператор уже предупреждает о рисках дефицита в ряде регионов.

Планы по строительству новых крупных ГЭС в России снова заморозили. И причина не в технологиях — проекты готовы. Все упирается в деньги.

В «Эн+ Груп» прямо заявили: начинать работы по таким объектам, как Тельмамская ГЭС, можно только после проработки механизмов финансирования и возврата инвестиций. Стройка — дело дорогое и медленное. Никто не хочет вкладываться без понятной схемы.

А проект-то уже есть — его основательно проработали еще в 2021 году. Технико-экономическое обоснование, схема выдачи мощности, план строительства — все лежит на столе. Вот в чем загвоздка: документы есть, а стройки нет.

При этом Системный оператор уже отнес Северо-Байкальское энергокольцо к зонам «перспективного дефицита». Это значит, что без новых мощностей в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае могут возникнуть проблемы с электричеством. Спасение — та самая Тельмамская ГЭС, которую нужно ввести до 2031 года. Но пока её нет даже в виде котлована. Всё упирается в инвестиционную схему. Получается парадокс: дефицит прогнозируют, решение известно, но реального движения по нему нет.

#энергетика #инвестиции #строительство #гэс #гидроэлектростанции #тельмамская гэс
Источник: 1prime.ru
