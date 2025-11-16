Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Отечественный дрон с технологией SLAM для шахтных выработок успешно прошел испытания
«Норникель» завершил испытания первого отечественного дрона для шахтных выработок.

Компания «Норникель» испытала беспилотник, который сможет работать в самых труднодоступных участках шахт. Разработка стала ответом на прекращение поставок зарубежного оборудования.

InnoSpector — так называется дрон, созданный специалистами Университета Иннополис. Аппарат использует технологию SLAM, которая позволяет одновременно определять свое местоположение и строить трехмерные карты. Это необходимо под землей, где нет сигнала GPS.

Испытания провели на руднике «Октябрьский». Дрон успешно обследовал вертикальные рудоспуски и наклонные стволы. Он преодолевал изогнутые проходы длиной до 90 метров, при этом оператору не требовалось постоянно поддерживать прямую видимость. По словам директора маркшейдерского департамента Сергея Соболева, в мире всего два производителя выпускают аналогичные системы. Российская разработка стала первой в своем классе.

Управление дроном специальной подготовки не требует. Даже новички смогли проводить замеры непосредственно в шахте. Точность построения 3D-моделей достигает двух сантиметров.


#беспилотники #дрон #шахты #картография #slam
Источник: dprom.online
Сейчас обсуждают

corsi
22:30
Есть такое понятие, как "козлы" - топ-менеджеры с конскими ЗП, которые сидят на жопе ровно и получают огромные деньги. Вот эти ребята и проспали несколько очень важных вещей, будь то бум майнинга, а т...
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
lighteon
22:15
DirectX с тестируемом драйвером пытается работать, но прорисовано от силы 5% сцены. Остальное не прорисовывается. Почти что белый экран. Иногда мелькающие модели во вступительной сцене с монорельсом. ...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Дмитрий Патрушев
22:14
вин 10 давно не самая оптимальная ОС для игр
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
4pokalin
22:02
"Исследование Института королевских объединённых служб Великобритании выявило..." - дальше можно не читать.
Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
KuziakaP
21:53
Место встречи - ресторан "У конца Вселенной".
Анализ 2,6 миллиона галактик свидетельствует об остывании Вселенной
ark-bak
21:44
Интел легко может подвинуть АМД со своими х3д в игровом сегменте, достаточно скинуть цену, на на они плитки не могут никак. Напоминает времена пентиума 4 и пентиума д.
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
Ключи к очку пациента J734gfsg874hdfl(ak Берниган)
21:34
Админы укрозадые -вот они дерут тут Непранку.Нам вообще насрать на этих защеканов админов -вы у них принимаете с горла чмыри.И клоуны защечные админчики могут просто заглотить .жывотные К сожалнению. ...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Ключи к очку пациента J734gfsg874hdfl(ak Берниган)
21:31
Жывотное тебя заблокируют
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Ключи к очку пациента J734gfsg874hdfl(ak Берниган)
21:30
Берни -вот смысл ты меняешь ники ты все равно у меня на клизмировании и да 3050 конча для умственно отсталых -такое на экране ток кого облил шешун может нравиться
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Рвем очко J734gfsg874hdfl(ak Берниган)
21:24
Берниган меняет ники -но опорафинен всегда все знают что берниган с помойки и клизмируется
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
