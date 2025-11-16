«Норникель» завершил испытания первого отечественного дрона для шахтных выработок.

Компания «Норникель» испытала беспилотник, который сможет работать в самых труднодоступных участках шахт. Разработка стала ответом на прекращение поставок зарубежного оборудования.

InnoSpector — так называется дрон, созданный специалистами Университета Иннополис. Аппарат использует технологию SLAM, которая позволяет одновременно определять свое местоположение и строить трехмерные карты. Это необходимо под землей, где нет сигнала GPS.

Испытания провели на руднике «Октябрьский». Дрон успешно обследовал вертикальные рудоспуски и наклонные стволы. Он преодолевал изогнутые проходы длиной до 90 метров, при этом оператору не требовалось постоянно поддерживать прямую видимость. По словам директора маркшейдерского департамента Сергея Соболева, в мире всего два производителя выпускают аналогичные системы. Российская разработка стала первой в своем классе.

Управление дроном специальной подготовки не требует. Даже новички смогли проводить замеры непосредственно в шахте. Точность построения 3D-моделей достигает двух сантиметров.



