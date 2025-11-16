Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Каспийское море может повторить судьбу Арала
Каспийское море стремительно мелеет. За последние 18 лет его площадь сократилась на 36 тысяч квадратных километров, а уровень воды продолжает падать.

Каспий теряет воду с высокой скоростью. Новые данные казахстанских гидрологов показывают: крупнейшее озеро мира продолжает мелеть, и к концу десятилетия ситуация может ухудшиться.

Сентябрьские замеры Казгидромета фиксируют средний уровень -29,31 метра. По сравнению с прошлым годом вода отступила на 17-20 сантиметров. Но это лишь верхушка айсберга. С 2006 года Каспий потерял 36,6 тысячи квадратных километров водной поверхности — целое озеро Балхаш. Уровень упал на 2,13 метра.

Северо-восточная часть моря страдает больше всего. Береговая линия здесь отступила на 30-35 километров. Рыболовство в кризисе. «Вода ушла из традиционных рыболовных угодий, некоторые участки полностью высохли», — констатирует Данияр Акимжанов из ассоциации Qazaq Balyk. Рыба меняет маршруты миграции, судам сложно заходить в порты. Планы по углублению фарватера к месторождению Кашаган могут окончательно подорвать рыбные запасы.

В этом году в Актау создали Научно-исследовательский институт Каспийского моря. Его руководитель Серик Ахметов обещает изучить причины обмеления и найти способы сохранения биоресурсов. Проблема в кадрах — океанологов и морских гидробиологов в Казахстане почти нет. Каспийский университет пока только планирует открыть магистратуру по этим специальностям.

Экологи бьют тревогу. Адильбек Козыбаков из ECOJER разработал концепцию «Каспий — мое море!» и предупреждает: без срочных мер Каспий повторит судьбу Аральского моря. Инициатива предполагает создание коалиции защитников природы во всех пяти прикаспийских странах.

Ситуация требует немедленных действий. Иначе крупнейшее озеро планеты может превратиться в экологическую катастрофу регионального масштаба.

#экология #казахстан #каспийское море #обмеление
Источник: inform.kz
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
2
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
17
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
7
В Серпухове запустили серийное производство лифтов на ременном приводе
1
Россия строит компактный термоядерный реактор ТРТ со сверхпроводниками
+
Китай усложнил параллельный импорт новых авто в Россию — они должны иметь регистрацию от 180 дней
+
Mitsubishi готовит стратегические изменения для рынка США
+
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
+
Гигантские «адские свиньи» ростом с человека и весом с тонну дробили кости как львы 30 млн лет назад
2
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
Разработчика процессоров для боевой авиации «Элвис» оштрафовали на 50 млн рублей
+
Hardware Unvoxed сравнили все поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX XX70 в семи актуальных играх
1
Пентагон создает маркетплейс оборудования борьбы с беспилотниками
+
ComputerBase сравнили возможности технологий AMD FSR RR и Nvidia DLSS RR в Call of Duty: Black Ops 7
2
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
+
В Польше назвали коррупцию на Украине сдерживающим фактором оказания европейской помощи
3
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
ДНК-анализ помог раскрыть убийство венгерского герцога спустя 750 лет
+
NVIDIA и AMD в начале 2026 года могут поднять цены на видеокарты из-за роста стоимости памяти
3
Эксперты предупреждают, что злоумышленники воспользуются новым законом об «охлаждении» SIM-карт
2

Популярные статьи

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
26
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
2
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
3
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
36
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
26
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
1
О паре сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
+

Сейчас обсуждают

VL86f
20:55
И всё же, не забудем, что карта захвата подключена через VGA to HDMI переходник. Не знаю как с подобными переходниками, но на своём опыте с HDMI to VGA переходником скажу, что при подключении через пе...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
unhurtable
20:34
да я в курсе что это пропаганда зоофилии, просто такая милая :)
В новых комиксах Дональд Дак пересаживается на электромобиль «E-313» с солнечными панелями
Mallory
20:31
В этом весь Чимбал, найти хлам на помойке, попытаться его запустить и орать о плохом линуксе.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
lighteon
20:28
Будет повод и ее запустить по позже. Сейчас тестовый стенд не разобран, там лишь убитый обновлением Windows 95 со сломанным VMM32.VXD после обновления, но это не проблема. Так что еще ее помучаю, преж...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
козлина
20:08
всё там по канону - три гея, лесбуха, транс и старый Скрудж-педофил )))
В новых комиксах Дональд Дак пересаживается на электромобиль «E-313» с солнечными панелями
козлина
20:05
..долгожданный... ? кем???
Escape from Tarkov стартовал в Steam с 30-процентным пользовательским рейтингом
baran
19:59
На S3 Virge тоже работала, только не использовала все функции directx, так сказать кривенько выглядела
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
unhurtable
19:52
А почему все утки БЕЛЫЕ, непорядок...
В новых комиксах Дональд Дак пересаживается на электромобиль «E-313» с солнечными панелями
unhurtable
19:51
Да нет, отчасти там есть рациональное: делали сначала с борьбой, потом перешли в основном в сегмент корпоратива где возьмут по причине консервативности, в итоге профукали потребительский сегмент, а те...
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
valderm
19:50
была даже Savage 4... и Traident Blade какой то ... давно было ... склероз наверно
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter