Каспийское море стремительно мелеет. За последние 18 лет его площадь сократилась на 36 тысяч квадратных километров, а уровень воды продолжает падать.

Каспий теряет воду с высокой скоростью. Новые данные казахстанских гидрологов показывают: крупнейшее озеро мира продолжает мелеть, и к концу десятилетия ситуация может ухудшиться.

Сентябрьские замеры Казгидромета фиксируют средний уровень -29,31 метра. По сравнению с прошлым годом вода отступила на 17-20 сантиметров. Но это лишь верхушка айсберга. С 2006 года Каспий потерял 36,6 тысячи квадратных километров водной поверхности — целое озеро Балхаш. Уровень упал на 2,13 метра.

Северо-восточная часть моря страдает больше всего. Береговая линия здесь отступила на 30-35 километров. Рыболовство в кризисе. «Вода ушла из традиционных рыболовных угодий, некоторые участки полностью высохли», — констатирует Данияр Акимжанов из ассоциации Qazaq Balyk. Рыба меняет маршруты миграции, судам сложно заходить в порты. Планы по углублению фарватера к месторождению Кашаган могут окончательно подорвать рыбные запасы.

В этом году в Актау создали Научно-исследовательский институт Каспийского моря. Его руководитель Серик Ахметов обещает изучить причины обмеления и найти способы сохранения биоресурсов. Проблема в кадрах — океанологов и морских гидробиологов в Казахстане почти нет. Каспийский университет пока только планирует открыть магистратуру по этим специальностям.

Экологи бьют тревогу. Адильбек Козыбаков из ECOJER разработал концепцию «Каспий — мое море!» и предупреждает: без срочных мер Каспий повторит судьбу Аральского моря. Инициатива предполагает создание коалиции защитников природы во всех пяти прикаспийских странах.

Ситуация требует немедленных действий. Иначе крупнейшее озеро планеты может превратиться в экологическую катастрофу регионального масштаба.