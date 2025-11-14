Blue Origin вывела в космос два аппарата NASA для миссии ESCAPADE и вернула разгонную ступень New Glenn на морскую платформу.

Компания Джеффа Безоса провела самый значимый запуск в истории программы New Glenn: ракета вывела два марсианских аппарата и вернула разгонную ступень на платформу.

New Glenn стартовала с мыса Канаверал после нескольких дней ожидания погоды и солнечных бурь. Пуск был произведен вчера. Этот запуск стал вторым для ракеты длиной 98 метров и первым, где компания сумела вернуть разгонную ступень: она села вертикально на морскую баржу в 600 километрах от берега. Сценарий напоминает подход SpaceX, и Илон Маск даже публично поздравил Безоса.

Через два десятка минут миссия вышла на главный этап — верхняя ступень отправила два аппарата к Марсу. Верхняя ступень отделила два аппарата NASA — ESCAPADE. Они построены для изучения верхней атмосферы Марса и его магнитных полей. Бюджет всей программы составил 80 миллионов долларов, что для межпланетной миссии считается бюджетным вариантом.

Первый этап миссии пройдет у Земли: аппараты останутся здесь около десяти месяцев, а затем перейдут на орбиту возле точки Лагранжа L2, расположенной примерно в 1,6 млн км. Задержка нужна из-за несовпадения орбит Земли и Марса. Только в ноябре 2026 года зонды смогут выполнить гравитационный маневр и выйти на прямую траекторию к Красной планете. Планируемое прибытие к Марсу — сентябрь 2027 года.

Миссия должна объяснить, как солнечный ветер постепенно «стирает» атмосферу Марса и почему планета утратила свой влажный климат. Эти данные помогут NASA в расчетах по защите будущих космонавтов от радиации.

Для Blue Origin этот пуск очень важен: предыдущий полет в январе вывел прототип спутника, но посадка первой ступени тогда не удалась. Теперь компания готовится к миссии лунного посадочного модуля и продолжает использовать New Glenn в крупных проектах NASA.