Астрономы обнаружили необъяснимые особенности формирования звезд в центральных областях Млечного Пути. Несмотря на высокую концентрацию газа и пыли, массивные звезды здесь образуются значительно медленнее, чем в других частях Галактики.

Центр нашей Галактики преподнес ученым неожиданный сюрприз. Новые данные показывают, что процессы звездообразования здесь протекают совсем не так, как предполагали астрономы.

Группа ученых под руководством доктора Джеймса Де Буйзера изучила три ключевых области звездообразования в галактическом центре: Sgr B1, Sgr B2 и Sgr C. Используя инфракрасные данные обсерватории SOFIA, ученые обнаружили парадоксальную ситуацию.

Несмотря на огромные запасы газа и пыли, темпы формирования массивных звезд здесь оказались значительно ниже средних показателей по Галактике. При этом в Sgr B2 сохранился резервуар плотного газа, что дает шанс на образование нового звездного скопления в будущем.

Подробный инфракрасный вид области центра Галактики нашей Галактики Млечный Путь. Эти инфракрасные изображения отражают формирующиеся там массивные звезды, а также излучение холодных областей пыли и газа, вращающихся вокруг сверхмассивной чёрной дыры в центре Галактики (отмеченной красной звездочкой). Наше Солнце находится в 26 000 световых годах от центра Галактики, но Sgr B1, B2 и C вращаются вокруг центра Галактики на расстоянии всего около 300 световых лет. Источник: Эти изображения получены на основе данных Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA), космического телескопа «Спитцер» и космической обсерватории «Гершель»

Доктор Де Буйзер поясняет: "Наши данные показывают, что массивные звезды все же формируются в галактическом центре, но делают это крайне неохотно". Ученые насчитали около шести десятков формирующихся звезд, но их количество и масса заметно уступают аналогичным областям в других частях Млечного Пути.

Экстремальные условия вблизи центральной черной дыры могут объяснять эту аномалию. Быстрое вращение, взаимодействие со старыми звездами и падающим веществом создают среду, неблагоприятную для длительного сохранения газовых облаков.

Исследование ставит под сомнение традиционное представление о гигантских областях H II. Sgr B1 и Sgr C, возможно, представляют собой совершенно новый тип звездных яслей, не соответствующих классическим определениям.