PoZiTiv4iK
Второй пилот выдал себя за командира экипажа и даже летал для Lufthansa
Выдавал себя за капитана, летал с сотнями пассажиров — пока не проверили документы. BILD сообщил, что пилот без нужной квалификации несколько месяцев управлял пассажирскими самолетами в Европе

Обычная проверка бумаг обернулась громким расследованием — европейские авиакомпании проверяют историю пилота, который занимал должность капитана, имея разрешение только на работу вторым пилотом.

По данным BILD, пилот с инициалами L.A.B. подделал документы и устроился капитаном в литовскую Avion Express. На деле он имел квалификацию только второго пилота. Мужчина успел совершить десятки рейсов по Европе с сотнями пассажиров.

Aero Telegraph сообщает, что ранее L.A.B. работал в индонезийской авиакомпании Garuda. В Avion Express признали: сомнения в его опыте появились недавно, и компания начала внутреннюю проверку.

Проверку ведут и в Eurowings — дочерней компании Lufthansa, для которой Avion Express предоставляет экипажи и самолеты. Перевозчик подтвердил факт расследования.

#авиация #bild #lufthansa #поддельные документы #avion express #eurowings
Источник: t.me
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter