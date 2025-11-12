Выдавал себя за капитана, летал с сотнями пассажиров — пока не проверили документы. BILD сообщил, что пилот без нужной квалификации несколько месяцев управлял пассажирскими самолетами в Европе

Обычная проверка бумаг обернулась громким расследованием — европейские авиакомпании проверяют историю пилота, который занимал должность капитана, имея разрешение только на работу вторым пилотом.

По данным BILD, пилот с инициалами L.A.B. подделал документы и устроился капитаном в литовскую Avion Express. На деле он имел квалификацию только второго пилота. Мужчина успел совершить десятки рейсов по Европе с сотнями пассажиров.

Aero Telegraph сообщает, что ранее L.A.B. работал в индонезийской авиакомпании Garuda. В Avion Express признали: сомнения в его опыте появились недавно, и компания начала внутреннюю проверку.

Проверку ведут и в Eurowings — дочерней компании Lufthansa, для которой Avion Express предоставляет экипажи и самолеты. Перевозчик подтвердил факт расследования.