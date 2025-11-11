Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь в этом году намерена получить свыше $9 млрд от экспорта продовольствия и сельхозсырья.

Белорусские аграрии снова в центре внимания — теперь не только из-за урожая, но и из-за цифр, которые называют в Минске. На церемонии вручения государственных наград Александр Лукашенко озвучил амбициозную цель: экспорт еды должен принести стране свыше девяти миллиардов долларов.

Лукашенко заявил, что за счет хорошего урожая и переработки Беларусь смогла заметно увеличить поставки за рубеж. По его словам, белорусские продукты сегодня покупают более чем в 110 странах, и спрос только растет.

Еще недавно республика мечтала о семи миллиардах экспортной выручки, напомнил он, но теперь планка поднята выше — до $9,5 млрд на следующий год и $12 млрд к концу пятилетки.

При этом президент отметил: расти приходится в непростых условиях. Санкции не ослабевают и, по его словам, стали частью глобальной конкуренции. Лукашенко привел пример Польши, которая заблокировала украинское зерно на пути в Европу. «Вот как выглядит конкуренция на деле», — сказал он.

Президент не исключил, что давление на Беларусь продолжится: «Будут душить, пока не разрушим свою экономику». Поэтому, подчеркнул он, аграриям придется искать новые культуры, совершенствовать технологии и активнее выходить на зарубежные рынки. В нынешних реалиях, добавил Лукашенко, ценится все — и еда, и одежда, и оружие.