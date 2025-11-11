Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Эксперт по ЖКХ предупредил о возможных штрафах за новогоднее украшение подъездов
До 15 тысяч рублей за гирлянды — вот какой сюрприз может ждать любителей праздничной иллюминации

Яркие гирлянды в подъезде к Новому году могут обойтись жильцам в круглую сумму. Специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил о частых нарушениях, которые приводят к проверкам и штрафам. Проблема не в самом желании создать праздничную атмосферу, а в том, как это делают. Особенно если используются не сертифицированные изделия или нарушаются правила монтажа.

Любой жилец вправе пожаловаться в МЧС, если усомнится в безопасности такой иллюминации. Проверка придёт быстро — и вот уже готов штраф до 15 тысяч рублей для физических лиц. А если из-за украшений случится пожар, дело может дойти до уголовной ответственности. Есть и другая сторона вопроса. Подъезды и фасады — общее имущество дома. Вешать гирлянды без согласия соседей и управляющей компании - технически незаконно.

Бондарь советует выбирать гирлянды с маркировкой влагозащиты для улицы или вообще брать модели на батарейках — они почти не нагреваются. Осмотр проводки перед включением, отказ от подключения множества гирлянд в одну розетку, запрет на оставление иллюминации без присмотра — эти простые правила помогают избежать проблем.

#штрафы #новый год #гирлянды
Источник: life.ru
