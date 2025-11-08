Китайская компания NetEase прекращает сотрудничество с американской студией Jackalyptic Games, что приводит к отмене MMO по вселенной Warhammer. Основатель студии Джек Эммерт официально подтвердил закрытие проекта.

Очередная многообещающая MMO не дожила до релиза. На этот раз под сокращение попала игра по популярной фэнтезийной вселенной, которую разрабатывала студия под руководством ветерана этого жанра.

Джек Эммерт, создатель таких проектов как City of Heroes и Star Trek Online, объявил на странице компании в LinkedIn о завершении трехлетнего партнерства с NetEase. Китайский издатель закрывает его студию Jackalyptic Games. Это автоматически означает отмену Warhammer MMO, над которой команда работала с мая 2023 года.

Для Эммерта это уже второй провал подряд. Ранее он руководил отмененной MMO по вселенной Marvel в компании Daybreak. Теперь та же судьба постигла проект Warhammer.

Ситуация выглядит особенно грустно на фоне недавних закрытий других MMO. Amazon свернула поддержку New World, заморозили проект по «Властелину колец», исчезла студия Fantastic Pixel Castle.

Предыдущие попытки создать MMO по вселенной Warhammer также не увенчались долговечным успехом. Warhammer Online: Age of Reckoning, вышедшая в 2008 году, проработала до 2013 года. Научно-фантастическая Eternal Crusade по вселенной Warhammer 40,000, запущенная в 2016 году, закрыла серверы в 2021-м из-за малого числа игроков.

Эммерт сообщил, что вся команда разработчиков теперь ишет новую работу. Сам он пока не раскрывает дальнейших планов. Поклонникам же Warhammer снова приходится довольствоваться одиночными играми — MMO в этой вселенной снова не суждено было появиться.