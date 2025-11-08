Американская компания Oracle Lighting создала светодиодные фары без внешней линзы. Новинка использует герметичные модульные излучатели с защитой IP68 от воды и пыли.

Автолюбители знают, сколько стоит замена фары с небольшой трещиной. Новая разработка обещает решить эту проблему кардинально — просто убрав саму причину.

Oracle Lighting показала на выставке SEMA необычную разработку. Их фары вообще не имеют внешней линзы. Вместо этого — набор герметичных модулей в общем корпусе. Каждый элемент защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Конструкция решает сразу несколько проблем. Владельцам не нужно бояться трещин и запотевания, характерных для традиционных фар. Мелкий ремонт теперь обойдется дешевле — можно заменить только поврежденный модуль дальнего или ближнего света, а не всю фару целиком.

Производитель установил фары на усиленные кронштейны. Их тоже легко поменять при повреждении. Дополнительный бонус — корпус можно покрасить в цвет автомобиля.

В январе новинка поступит в продажу для Toyota Tacoma третьего поколения. Цена — 800-900 долларов. Для сравнения: ремонт обычной фары с треснутой линзой часто превышает 1000 долларов.

Позже безлинзовые фары появятся для Toyota 4Runner и Ford F-150. Производитель также планирует выпустить версии для других моделей. Пока технология останется премиальным решением, но она может задать новый тренд в автомобильном свете.