Американские и аргентинские физики смоделировали внутреннюю структуру пары черных дыр, связанных квантовой запутанностью

Научная фантастика внушила нам про существование аккуратных дыр в космосе, по которым герои перемещаются как по метро. Ученые посмотрели на это явление с математической точки зрения, работа вышла в Physical Review Letters. Ученые из США и Аргентины взяли пару черных дыр, которые связаны квантовой запутанностью. Если коротко: объекты могут быть далеко друг от друга, а ведут себя так, будто стоят плечом к плечу.

По предыдущим прикидкам между такими дырами должен тянуться гладкий канал — математическая структура, названная мостом Эйнштейна–Розена. Но когда исследователи подбросили в систему хаоса (то есть сделали запутанность неидеальной), тоннель перестал быть идеально ровным. Он стал похож на гусеницу. Так его и назвали: «гусеница Эйнштейна–Розена». Это не метафора ради красного словца. В модели пространство внутри не гладкое, оно то расширяется, то сжимается, будто пульсирует. И чем больше хаоса в квантовом состоянии системы, тем длиннее и извилистее становится этот ход.

Зачем весь сыр-бор? Есть спор о том, что находится у края черной дыры. Некоторые уверяют: там стена огня — все рвется и рассыпается. Но в моделях авторов пространство, хоть и с буграми, остается цельным, это поддерживает идею ER=EPR: квантовая связь и червоточина — по сути один и тот же узел реальности. Новая работа показала, что даже если запутанность становится хаотичной, этот мост не рвется, он лишь деформируется, но сохраняет структуру. Пространство не рушится, а лишь меняет форму — как будто Вселенная сама ищет способ удержать равновесие.