PoZiTiv4iK
SanDisk выпустила самый компактный флеш-накопитель USB-C на 1 ТБ
Компания SanDisk начала продажи флеш-накопителя Extreme Fit USB-C, который позиционирует как самое компактное в мире устройство такого типа емкостью 1 ТБ. Скорость чтения данных достигает 400 МБ/с.

Новый флеш-накопитель от SanDisk поражает именно соотношением размеров и емкости. Устройство размером 18,5 мм обещает вместить терабайт данных — и при этом практически не выступать из порта.

Габариты — 18,50 × 15,70 × 13,60 мм. Вес — всего 3 грамма. Производитель специально разрабатывал конструкцию, чтобы накопитель не мешал при переноске устройства в сумке. Он плотно сидит в порту и, по заверениям инженеров, не выпадет при активном использовании.

Заявленная скорость чтения — до 400 МБ/с. Этого хватит для комфортной работы с фото и видеоархивами. Хотя для записи видео в формате 4K ProRes с частотой 120 кадров в секунду устройство не подойдет — здесь уже нужны более производительные решения.

Совместимость с современными операционными системами полная: Windows 10+, macOS 12+, iPadOS 15+. Производитель также предлагает фирменное приложение Memory Zone для управления файлами и создания резервных копий.

Цена версии на 1 ТБ — 119,99 доллара. Также доступны модификации на 64, 128, 256 и 512 ГБ. Для сравнения: обычная флешка такого объема обычно значительно крупнее и часто дороже.

Пока устройство появилось не во всех регионах, но глобальный релиз ожидается в ближайшие недели. Интересно, что производитель особо подчеркивает предназначение для владельцев MacBook Air, MacBook Pro и современных iPad — тех, кто действительно ценит каждый миллиметр.

#sandisk #usb-c #флеш-накопитель
Источник: gizmochina.com
