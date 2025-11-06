Китай разработал проект грузового судна с ториевым жидкосолевым реактором. Тепловая мощность установки составит 200 мегаватт, что сопоставимо с реакторами современных атомных подводных лодок.

South China Morning Post сообщает о необычном проекте — грузовом судне с ядерным реактором на тории. Это не просто новая силовая установка, а демонстрация альтернативного подхода к атомной энергетике.

Торий против урана — китайские инженеры сделали свой выбор. Они уверяют, что этот металл не только безопаснее, но и его запасы существенно больше. При этом сам реактор устроен иначе: жидкосолевая конструкция избавляет от необходимости создавать системы высокого давления и громоздкое охлаждение. Технически это совсем другая философия.

Мощность в 200 мегаватт — цифра, которая заставляет призадуматься. Столько же выдают современные реакторы на американских атомных подлодках. Только здесь речь не о военных, а о коммерческих перевозках. Один такой корабль сможет взять на борт 14 тысяч контейнеров.

Что это даст на практике? Возможность длительных рейсов без дозаправки, независимость от цен на судовое топливо. Но главное — Китай уже работает над технологией, которая может найти применение не только в судоходстве.