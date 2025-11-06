Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Bestune раскрыла секреты идеальной тишины в салоне автомобиля
Компания Bestune инвестировала более 3 миллиардов рублей в создание уникального исследовательского центра для борьбы с шумом и вибрациями.

Тишина в салоне современного автомобиля — это не случайность, а результат сложной инженерной работы. Компания Bestune показала, как именно она создает акустический комфорт для водителей и пассажиров.

Задача снижения шума и вибраций поглощает до 20% исследовательского бюджета крупных автопроизводителей. Bestune не исключение. Китайский концерн FAW, которому принадлежит данный бренд, построил целый исследовательский комплекс площадью 8200 квадратных метров.

В 17 лабораториях работают более 105 специалистов. Они изучают свойства материалов в помещениях с низкой акустической реверберацией, тестируют трансмиссии и двигатели в полуанэхогенных камерах. Каждый элемент — от выхлопной системы до кузовных панелей — проходит тщательную проверку.

Результаты этой работы видны в модельном ряду. Флагманский кроссовер T90, лифтбек B70, кроссоверы T77 и T55 демонстрируют высокий уровень акустического комфорта. На скорости свыше 120 км/ч шум от двигателя в салоне не превышает 70 децибел. Этот показатель сопоставим с премиальными автомобилями других марок.

Инженеры применяют комплексный подход. Многослойные материалы с разными звукопоглощающими свойствами, усиленная изоляция пола и арок колес, точные места крепления силовых элементов — все это работает на одну цель. Даже на неровной дороге в салоне достаточно тихо.

Особое внимание уделяют подвеске. Передняя независимая подвеска типа McPherson обеспечивает плавность хода. Для флагманского T90 выбрали многорычажную конструкцию — она гарантирует стабильность на высоких скоростях. В моделях T55 и T77 установили полунезависимую подвеску с торсионной балкой, оптимизированную для городских условий.

Двигатели тоже вносят вклад в общую тишину. Точная балансировка, продуманная шумоизоляция моторного отсека, специальные опоры — все это снижает уровень шума. В T90 с двухлитровым двигателем 8-ступенчатая коробка передач Aisin поддерживает стабильные обороты на трассе. В B70 шестиступенчатый автомат той же марки сглаживает пики оборотов при разгоне.

Получается, что тишина в салоне — это идеально сложившийся пазл из сотен инженерных решений. От подвески до звукоизоляционных материалов. Каждая деталь должна работать идеально, чтобы создать тот самый комфорт, который ценят покупатели.

#автомобили #шумоизоляция #bestune
