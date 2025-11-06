Мошенники разработали новую схему кражи денег с использованием NFC-технологии

Владельцам смартфонов с Android стоит быть особенно внимательными — появилась новая схема обмана с использованием бесконтактной оплаты. Мошенники под видом обновления банковских приложений получают полный доступ к средствам на картах.

Схема работает через фишинговые сообщения. Человеку приходит уведомление о том, что его банковское приложение скоро перестанет работать — якобы из-за санкций. Для решения проблемы предлагают перейти по ссылке и установить "новую версию".

Это поддельное приложение затем запрашивает включение NFC-модуля и предлагает приложить банковскую карту к задней панели телефона — якобы для авторизации. Одновременно нужно ввести пин-код. По сути, мошенники создают цифровой дубликат карты со всеми данными.

Получив информацию, злоумышленники легко снимают наличные через любой банкомат. Им даже не нужна физическая карта — достаточно телефона с NFC.

Крупные банки уже научились распознавать такие операции. Их системы видят несоответствие во времени или месте операций. Но защита срабатывает не всегда, особенно в небольших финансовых организациях.

Чтобы избежать потерь, эксперты советуют никогда не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Устанавливать приложения можно только через официальные магазины. При малейших сомнениях стоит звонить на горячую линию банка.

Дополнительная защита — ограничить операции по снятию наличных или установить лимиты. Пожилым пользователям вообще лучше отключить NFC-функцию в телефоне. Простая предосторожность может сохранить все средства на счету.