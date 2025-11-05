SuperJob выяснил, где россияне чаще всего видят карьерные перспективы.

Москва ожидаемо осталась на вершине рейтинга городов с лучшими условиями для карьеры. Но главный поворот — Казань обошла Санкт-Петербург, впервые поднявшись на второе место. Исследование проводилось SuperJob среди 20,5 тысячи работающих россиян в городах с населением свыше полумиллиона.

69% респондентов назвали Москву идеальным местом для профессионального роста. В Казани так считают 54%, в Петербурге — 53%. За ними следуют Екатеринбург, Тюмень и Краснодар.

Дальше начинается движение регионов, которые еще недавно не ассоциировались с карьерным рывком. Владивосток и Набережные Челны прибавили сразу по 7 процентных пунктов — редкий случай, когда восток и Поволжье растут быстрее, чем столицы.

На другом конце списка — Волгоград, Оренбург и Ульяновск. Там в идею карьерного роста верит едва ли каждый пятый.

Аналитики отмечают, что столицы слегка сбавили темп, но пока остаются недосягаемыми ориентирами. Впрочем, если динамика сохранится, скоро карьерный маршрут «Москва или ничего» перестанет быть безальтернативным.