Малый и средний бизнес в 26 моногородах и 27 особых экономических зонах сможет получить льготные кредиты. Ставки составят от 6% до 10% годовых на инвестиционные и оборотные цели.

Государство решило точечно поддержать малый бизнес в городах с самой уязвимой экономикой. Новая программа Минэкономики РФ и Корпорации МСП нацелена на моногорода, где жизнь традиционно зависит от одной крупной компании.

Деньги пойдут на конкретные цели. Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) из 26 моногородов смогут взять инвестиционный кредит до 200 миллионов рублей. Ставка для них составит 6% годовых на пять лет. Если нужны деньги просто на текущие операции, можно получить до 50 миллионов на три года под 10%.

При этом есть важное условие. Компании, которые хотят участвовать в программе, не должны быть связаны с тем самым градообразующим предприятием. По сути, программа нацелена на диверсификацию экономики и поддержку независимого малого бизнеса. Такой подход должен помочь создать в моногородах новые точки роста и рабочие места.

Программа затронет и резидентов 27 особых экономических зон, которые находятся не дальше 100 км от этих моногородов. Им тоже дадут возможность взять до 200 миллионов на инвестиции, но ставка будет повыше — 10%.

Общий объем финансирования до конца следующего года — почти 1 миллиард рублей. В перспективе до 2030 года на эти цели направят 18,3 миллиарда. В России статус моногорода имеет 321 населенный пункт, но поддержку получат лишь 26. Почему такой избирательный подход? В министерстве объясняют: это позволяет сконцентрировать ресурсы на самых проблемных территориях.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что меры поддержки должны учитывать местную специфику. По его словам, там, где помощь оказывают точечно, малый бизнес растет в два-три раза быстрее — как по выручке, так и по количеству рабочих мест. В итоге выходит, что программа — это попытка не просто раздать деньги, а запустить механизм устойчивого развития там, где он нужнее всего.