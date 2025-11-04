Инсайдер Digital Chat Station рассказал о ключевых характеристиках грядущего Vivo X300 Ultra. Смартфон станет первым смартфоном с двумя камерами по 200 Мп и получит новый OLED-дисплей с разрешением 2K.

Очередная утечка проливает свет на планы Vivo по созданию флагманского смартфона. Речь идет о модели X300 Ultra.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, Vivo готовит устройство с тремя основными камерами. Две из них будут использовать 200-мегапиксельные сенсоры — подобная конфигурация ранее не встречалась в мобильных устройствах.

Основной широкоугольный модуль получит матрицу Sony IMX90E с оптической стабилизацией. Производитель выбрал для него фокусное расстояние 35 мм, что оптимально для большинства сценариев съемки. Второй 200-Мп сенсор Samsung HPB установят в перископический телеобъектив.

Третий модуль использует 50-Мп матрицу Sony LYT-828. Для селфи-камеры также зарезервирован 50-мегапиксельный сенсор.

Дисплейные характеристики включают 6,8-дюймовую OLED-панель с разрешением 2K. Плоская конструкция экрана соответствует текущим тенденциям в сегменте премиальных смартфонов.

За производительность будет отвечать топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Презентация устройства ожидается во втором квартале 2026 года. Важный момент — линейка Ultra впервые выйдет на глобальный рынок одновременно с китайским релизом.