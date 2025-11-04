General Motors официально прекратила поддержку мультимедийных систем NGI в автомобилях 2017-2020 годов выпуска.

Владельцы автомобилей General Motors столкнулись с программным ограничением. Компания отключила сервисы для целого поколения мультимедийных систем.

Речь идет о системах NGI — Next Generation Infotainment. Их устанавливали на Chevrolet, Buick, Cadillac и GMC в период с 2017 по 2020 год. С 30 сентября фирменный магазин приложений окончательно прекратил работу.

Уже установленные программы продолжат работать. Но есть важное условие: нельзя делать сброс до заводских настроек. После такой процедуры вернуть приложения будет невозможно — магазин не функционирует.

То же самое произойдет, если владелец случайно удалит программу. Новую установку система не выполнит. В этом случае мультимедийная система превращается в статичную платформу без возможности обновления контента.

Решение затрагивает тысячи автовладельцев. Люди просто теряют часть функционала.