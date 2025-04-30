Выживание на Арракисе потребует от игроков Dune: Awakening не просто укрытия, а полноценных крепостей. Разработчики из Funcom раскрыли детали продвинутой системы строительства, которая превзойдёт всё, что было в их предыдущей игре Conan Exiles.
Песчаные бури здесь — не просто визуальный эффект. Без специальных защитных щитов CHOAM даже самые прочные стены будут постепенно разрушаться под напором стихии. Игрокам предстоит не просто строить, а продумывать инфраструктуру: энергоснабжение, защитные системы, гаражи для транспорта.
Особенно интересно выглядит возможность присоединиться к одному из Великих Домов — каждый предлагает свои уникальные особенности и уникальный архитектурный стиль строений. Атрейдесы, например, позволят строить особые транспортные средства, недоступные другим фракциям.
Строить можно как в одиночку, так и совместно с другими игроками. Разработчики обещают удобные инструменты для коллективного строительства — несколько игроков смогут одновременно работать над одной базой. Готовые чертежи потом можно продать на внутриигровом рынке — другие игроки смогут воссоздать ваше творение в один клик.
Накануне Funcom провела более чем двухчасовую прямую трансляцию разработчиков, посвящённую особенностям игрового процесса.
Масштабное бета-тестирование пройдет с 9 по 12 мая. Выход финальной версии игры на персональных компьютерах намечен на 10 июня.