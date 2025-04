Грядущий ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion, по слухам, будет включать все дополнения оригинальной игры. Разработкой занимается студия Virtuos.

Игровые форумы взорвались новыми слухами о ремастере Oblivion. Похоже, Bethesda готовит по-настоящему полное издание своей культовой RPG — со всеми дополнениями и обновленной графикой.

Проверенный источник утверждает, что в переиздании будут Knights of the Nine, Shivering Isles и прочие аддоны. Разработкой занимается студия Virtuos, которая уже выложила на своем сайте первые скриншоты. Говорят, что ждать осталось недолго — возможно, анонс прозвучит в ближайшие дни.

Особый интерес вызывает список изменений. Помимо перехода на Unreal Engine 5, разработчики обещают доработать геймплей. Что конкретно улучшат — пока держат в секрете. Но фанаты серии уже строят догадки: может, наконец-то починят систему уровней?