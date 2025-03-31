Американские ученые предложили новое объяснение вулканической активности Венеры. Согласно их расчетам, конвекционные процессы в коре планеты могут быть ключом к пониманию ее геологической активности.

Горячая поверхность Венеры, усеянная десятками тысяч вулканов, может скрывать неожиданный геологический механизм. Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выдвинули гипотезу, что конвекционные процессы в коре планеты объясняют ее интенсивную вулканическую активность.

Конвекция, хорошо изученная на Земле, обычно происходит в мантии, а не в коре. Однако расчеты показывают, что толстая (30-90 км) и раскаленная кора Венеры может поддерживать этот процесс. Нагретые породы поднимаются к поверхности, а охлажденные опускаются вниз, создавая постоянный круговорот венерианского грунта.

Это открытие меняет представления о геологии Венеры. Ранее ученые не рассматривали возможность конвекции в коре планеты. Новые модели динамики жидкости подтверждают, что такой механизм может работать в условиях высокой температуры поверхности (до 465°С) и специфического состава коры.

Исследование помогает объяснить данные миссии NASA Magellan, зафиксировавшей около 85 тысяч вулканов на Венере. Конвекция в коре может быть тем самым недостающим звеном, которое связывает внутренний нагрев планеты с ее поверхностной активностью. Особый интерес представляет распределение вулканов – конвекционные потоки могли определять их расположение и тип.

Ученые планируют проверить свою гипотезу с помощью будущих миссий к Венере. Измерения гравитации и температуры с высоким разрешением помогут выявить участки коры с разной плотностью, что станет косвенным подтверждением конвекции. Интересно, что аналогичные процессы, возможно, происходят на Плутоне, где New Horizons обнаружил признаки конвекции в азотных льдах.