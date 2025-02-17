Директор Kingdom Come Deliverance 2, Дэниел Вавра, поделился своими взглядами на развитие сюжетов в видеоиграх. Он отметил, что современные игры больше напоминают продукты, чем художественные произведения, что влияет на качество их сюжетов.

В мире видеоигр наблюдается заметный сдвиг в подходе к разработке сюжетов. Дэниел Вавра, сценарист и режиссер Kingdom Come Deliverance 2, выразил мнение, что игры становятся все более продуктами, а не художественными проектами. Это утверждение вызывает интересные дискуссии о качестве и глубине сюжетов в современных видеоиграх.

Вавра отметил, что хотя бюджеты на создание игр растут, студии часто избегают творческих рисков. Многие проекты ориентируются на безопасные решения, что приводит к повторению одних и тех же идей. Он считает, что это негативно сказывается на оригинальности и качестве сюжетов. В то же время, Вавра подчеркивает, что именно интересный и правдоподобный сюжет делает Kingdom Come Deliverance 2 привлекательной для игроков. Историческая точность и внимание к деталям выделяют эту игру на фоне других.

Дэниел также задался вопросом, почему в индустрии так мало игр с запоминающимися сюжетами, подобных «Ведьмаку 3» или «Red Dead Redemption 2». Основной причиной он видит переход к моделям живого сервиса, где однопользовательские проекты не приносят достаточной прибыли. В этой ситуации акцент на визуальную точность стал проблемой, а не преимуществом. Несмотря на это, Вавра уверен, что даже в современных условиях можно создавать хорошо структурированные сюжеты и проработанных персонажей. Например, Cyberpunk 2077 продемонстрировал, что качественное повествование остается важным аспектом видеоигр.