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NVIDIA RTX Kit: Технологии нейронного рендеринга на CES 2025
На выставке CES 2025 NVIDIA представила RTX Kit, который обещает значительные улучшения в графическом рендеринге для разработчиков игр. Новый набор технологий включает RTX Neural Shaders и RTX Mega Geometry, которые открывают новые возможности для создания визуально впечатляющих игр.

На CES 2025 мир технологий стал свидетелем появления нового набора инструментов от NVIDIA, который может изменить подход к графическому рендерингу в видеоиграх. RTX Kit, включающий в себя ряд передовых технологий, обещает разработчикам игр уникальные возможности для создания более реалистичных и детализированных игровых миров. В этом материале мы рассмотрим основные компоненты RTX Kit и их потенциальное влияние на индустрию.

Одним из наиболее известных и обсуждаемых стал набор RTX Neural Shaders, который представляет собой небольшие нейронные сети, интегрируемые в программируемые шейдеры. Это позволяет разработчикам использовать мощь искусственного интеллекта для создания более сложных визуальных эффектов. С помощью нового SDK разработчики смогут обучать свои шейдеры на данных, полученных от графических процессоров RTX, что значительно ускоряет процесс рендеринга.

В числе основных приложений RTX Neural Shaders выделяются три ключевых технологии: RTX Neural Texture Compression, RTX Neural Materials и RTX Neural Radiance Cache.

Первая из них, RTX Neural Texture Compression, позволяет сжимать текстуры до семи раз более эффективно, чем традиционные методы, что существенно экономит видеопамять. Например, в одной из демонстраций показали, что текстуры, использующие новый метод, занимают всего 80 МБ, в то время как обычные текстуры требуют 520 МБ.

С другой стороны, RTX Neural Materials оптимизирует сложные шейдеры, позволяя значительно ускорить обработку материалов в играх. Это означает, что разработчики смогут использовать более качественные ресурсы, не беспокоясь о производительности. Это особенно важно в современных играх, где реалистичность материалов играет ключевую роль в восприятии игроками.

Не менее интересным является RTX Neural Radiance Cache, который улучшает непрямое освещение в сценах. Эта технология позволяет выводить бесконечное количество отскоков света, что делает освещение более естественным и правдоподобным. Данная функция уже доступна в рамках RTX GI SDK и будет интегрирована в популярные игровые проекты.

Кроме того, NVIDIA анонсировала RTX Mega Geometry, технологию, которая обещает значительно упростить работу с геометрией в играх. Она будет использоваться в Alan Wake 2 и других проектах, позволяя трассировать лучи на уровне, который ранее был невозможен. Это достигается за счет оптимизации построения BVH (Bounding Volume Hierarchy), что позволяет обрабатывать до ста раз больше треугольников, чем раньше.

Также стоит отметить RTX Neural Faces, который использует данные о 3D-позах для генерации более естественных лиц в реальном времени. Эта технология обучается на тысячах изображений, что позволяет создавать реалистичные персонажи с разнообразными выражениями лиц, освещением и условиями. В сочетании с новыми алгоритмами рендеринга волос и кожи, представленными в RTX Character Rendering SDK, это открывает новые горизонты для создания персонажей.

Наконец, NVIDIA анонсировала обновление своей технологии Audio2Face, которая нацелена на улучшение анимации лиц на основе аудиовходов. Несмотря на некоторые недостатки в предыдущих реализациях, новая версия демонстрирует гораздо более выразительные результаты, что может стать важным шагом вперед в области анимации.


Фактически, набор технологий NVIDIA RTX Kit не только предлагает разработчикам новые инструменты, но и открывает возможности для создания более глубоких и интерактивных игровых миров.

#nvidia #игры #ces 2025 #графика #нейронный рендеринг #rtx kit
Источник: developer.nvidia.com
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