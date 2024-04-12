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Baojun представляет новую архитектуру Tianyu EV для своих электрических кроссоверов
12 апреля Baojun представила новую модель автомобиля Yue Plus на основе новой архитектуры Tianyu, а также анонсировала две модели Baojun Yep Plus. Компания представила более подробную информацию об архитектуре, отметив три основные платформы S, M, и D, а также новые модели внедорожников, которые появятся позже в этом году.

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Сегодня Baojun представила свой автомобиль Yue Plus, который является первым автомобилем на новой архитектуре компании Tianyu. В Поднебесной были официально представлены две модели Baojun Yep Plus по цене 93 800 юаней ($12 900) и 103 800 юаней ($14 300) соответственно. Plus — это более крупный вариант оригинального трехдверного Baojun Yep, меньшего размера. Baojun — это бренд совместного предприятия SAIC-GM-Wuling

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На презентации компания изложила более подробную информацию об архитектуре, которая обеспечивает три основные платформы S, M и D, а также предоставила первые подробности о двух новых внедорожниках, которые будут выпущены позднее в этом году.

Платформа S охватывает диапазон 2500–3500 мм и предназначена для микроавтомобилей. Baojun утверждает, что это платформа для транспортных средств, предназначенная для удовлетворения потребностей молодых людей с индивидуальностью, основными видами использования которых являются поездки на работу и общение. Особое внимание уделяется простоте вождения и получению удовольствия.

Далее следует платформа M для того, что Baojun классифицирует как массовые электромобили среднего размера, однако, судя по размерному диапазону 3500–4600 мм, это будут как маленькие, так и компактные автомобили, если говорить любым другим языком. Целевым рынком таких автомобилей являются молодые семьи с ограниченным бюджетом, которым необходимо достаточно места, запас хода, места для хранения и мощности для таких нужд, как забрать и оставить детей, короткие поездки из города и покупки. Судя по размеру Yep Plus, можно предположить, что он использует платформу M.

Наконец, есть платформа D, и, похоже, у Baojun закончились истории, прежде чем она дошла до этой, просто заявив, что она предназначена для семейных автомобилей с более широким спектром сценариев использования автомобиля. Платформа охватывает относительно узкий диапазон 4600-5000 мм.

Были анонсированы две новые модели, обе используют платформу D. Сначала в третьем квартале 2024 года будет выпущен пятиместный интеллектуальный внедорожник, а в четвертом квартале — большой шестиместный интеллектуальный внедорожник.

Baojun начал свою деятельность как новый бренд под управлением Wuling в 2010 году, а продажи начались в 2011 году. Изначально автомобили собирались из запчастей General Motors, Wuling – совместное предприятие, в котором GM принадлежит 44%, SAIC – 50,1%, а остальная часть – компании Wuling. Сейчас Baojun производит только небольшие электрические авто, хотя раньше выпускала и автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

#китай #электромобили #baojun #tianyu ev
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