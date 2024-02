В первый день весны начнется 14-й сезон Pokémon GO: World of Wonders.

Niantic приглашает всех принять участие в новом сезоне Pokémon GO: World of Wonders, который стартует 1 марта. Игроков ждут новые исследования, билеты и наклейки, больше Дней сообщества, награды за дальние прогулки и участие в Party Play, а также дополнительные бесплатные Raid Pass и многое другое. В игре появятся и новые покемоны, такие как Ultra Beast Poipole и Fire Charcadet.

реклама

14-й сезон Pokémon GO: World of Wonders стартует 1 марта и продлится до 1 июня. Сезоны — это уникальные периоды, которые приносят множество новых функций, таких как премьерные появления покемонов, специальные события и целый ряд сюрпризов, объединенных общей темой.

В 14 сезоне Pokémon GO игроки познакомятся с ядовитым покемоном — Ultra Bestia Poipole, прибыл в наш мир из далеких краев. Этот покемон стал главной звездой трейлера нового сезона. Обнародованы даты проведения Дня сообщества в сезоне Pokémon GO: World of Wonders: 16 марта, 20 апреля и 19 мая. Кроме того, 7 апреля состоится классический День Сообщества. Это событие позволяет вам встретиться с покемонами, которые появлялись во время Дней сообщества в предыдущие годы.

Для преданных игроков будет предусмотрен «Билет чудес», который предоставит доступ к новому опыту, состоящему из трех частей, в котором геймеры смогут встретиться с покемонами, получить новый предмет для своего аватара и разблокировать сезонные исследования с таймером.