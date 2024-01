Построен и начал свое первое плавание новый лайнер Icon of the Seas. Что о нем известно?

Icon of the Seas официально является крупнейшим круизным лайнером в мире и только что отправился в свое первое плавание. Участники семидневного путешествия уже давно купили билеты на него. Корабль стоимостью 2 миллиарда долларов вошел в Майами 10 января, пройдя всю Атлантику (с остановкой в Пуэрто-Рико) с верфи в Турку, Финляндия, где он был построен.

реклама

Icon of the Seas покинул порт Майами в субботу незадолго до заката. Билеты на семидневный тур по восточному Карибскому региону были давно распроданы. Icon of the Seas сможет одновременно разместить на двадцати палубах 5610 пассажиров и 2350 членов экипажа. Максимальное количество пассажиров — 7600, в их распоряжении 18 палуб. Это означает, что этот гигант сможет принять до 10 000 человек.

Какие достопримечательности ждут туристов? Royal Caribbean International перечисляет, среди прочего: семь бассейнов, стену для скалолазания, гидромассажи, симулятор серфинга с искусственной волной, каток, ночные клубы, веревочный парк, волейбольная и баскетбольная площадки и, конечно же, многочисленные рестораны, предлагающие блюда мировой кухни (их 40). На корабле также есть аквапарк с горками, парк, покрытый деревьями, и театры. В свою очередь, в так называемом AquaDome пройдут шоу фонтанов, а в лаунж-зонах гости смогут расслабиться и принять участие в различных мероприятиях, в том числе: в дайвинг-шоу. Цены на круиз начинались с 1737 долларов на человека.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы