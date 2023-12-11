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На подходе Den of Wolves – новый кооперативный киберпанковский шутер
Студия 10 Chambers, создатели GTFO, анонсируют новый проект Den Of Wolves – игру, в центре которой футуристические миссии по ограблению с кооперативным уклоном.

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Den of Wolves скоро может всколыхнуть индустрию видеоигр. Это игра, которая идеально подходит для любителей киберпанковской атмосферы. Шутер предложит кооперативный геймплей, ориентированный на общение.

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Den of Wolves получила полноценный 4K-трейлер на прошедшей церемонии The Game Awards. «Это кооперативный шутер, в котором вы и ваши друзья возьмете на себя роль преступников по найму в Мидуэй-Сити – инновационной зоне, где царит беззаконие. Воспользуйтесь растущим спросом на "несанкционированные задания", вызванным соперничеством группировок, действующих в коммерческом раю», – говорится в описании игры.


Den of Wolves разрабатывают известные разработчики – студия 10 Chambers. На счету этой студии такие игры, как PayDay: The Heist, PayDay 2 и GTFO. Речь идет об успешных и высокорейтинговых кооперативных шутерах, покоривших игровой мир. Об этом свидетельствуют положительные отзывы и рецензии в Steam.

Мастера кооператива представили свою последнюю грядущую работу, Den of Wolves. Геймплей в этой игре создан по схожим алгоритмам. Мы совершаем нападения, при этом общаемся с союзниками и тщательно координируем свои действия.

Миссии, которые предложит Den of Wolves, обещают быть динамичными и непредсказуемыми – иногда геймерам придется совершать шумные нападения, а иногда демонстрировать умение действовать тихо. Новый проект 10 Chambers будет отличаться антиутопической и мрачной атмосферой. Сами создатели подчеркивают, что вдохновлялись такими фильмами, как Matrix, Blade Runner и Ghost in the Shell.

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Игра появится в 2024 году. Изначально она дебютирует на платформе PC, а в будущем, вероятно, появится на консолях Xbox и PlayStation.

#xbox #playstation #pc #видеоигра #10 chambers #кооперативный шутер #den of wolves #кооперативный геймплей
Источник: gamersextra.com
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