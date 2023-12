Студия 10 Chambers, создатели GTFO, анонсируют новый проект Den Of Wolves – игру, в центре которой футуристические миссии по ограблению с кооперативным уклоном.

Den of Wolves скоро может всколыхнуть индустрию видеоигр. Это игра, которая идеально подходит для любителей киберпанковской атмосферы. Шутер предложит кооперативный геймплей, ориентированный на общение.

Den of Wolves получила полноценный 4K-трейлер на прошедшей церемонии The Game Awards. «Это кооперативный шутер, в котором вы и ваши друзья возьмете на себя роль преступников по найму в Мидуэй-Сити – инновационной зоне, где царит беззаконие. Воспользуйтесь растущим спросом на "несанкционированные задания", вызванным соперничеством группировок, действующих в коммерческом раю», – говорится в описании игры.





Den of Wolves разрабатывают известные разработчики – студия 10 Chambers. На счету этой студии такие игры, как PayDay: The Heist, PayDay 2 и GTFO. Речь идет об успешных и высокорейтинговых кооперативных шутерах, покоривших игровой мир. Об этом свидетельствуют положительные отзывы и рецензии в Steam.

Мастера кооператива представили свою последнюю грядущую работу, Den of Wolves. Геймплей в этой игре создан по схожим алгоритмам. Мы совершаем нападения, при этом общаемся с союзниками и тщательно координируем свои действия.

Миссии, которые предложит Den of Wolves, обещают быть динамичными и непредсказуемыми – иногда геймерам придется совершать шумные нападения, а иногда демонстрировать умение действовать тихо. Новый проект 10 Chambers будет отличаться антиутопической и мрачной атмосферой. Сами создатели подчеркивают, что вдохновлялись такими фильмами, как Matrix, Blade Runner и Ghost in the Shell.

Игра появится в 2024 году. Изначально она дебютирует на платформе PC, а в будущем, вероятно, появится на консолях Xbox и PlayStation.