Актер Вин Дизель сейчас во всю рекламирует очередную часть «Форсажа», где он играет Доминика Торретто. Во время промо-кампании фильма Дизелю в числе прочих задали вопрос о другой важной франшизе — о «Риддике». Актер ответил, что сценарий четвертого фильма уже готов. История получилась отличной, теперь осталось лишь найти время для съемок. Снимать ленту, к слову, планируют в Австралии.

Также Дизель отметил, что он заинтересован в разработке продолжения нашумевшего в свое время экшена The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay:

«У нас действительно был большой успех с Escape From Butcher Bay. Кажется, что это случилось вечность назад. Но я полагаю, что мы воспользуемся преимуществами, которые есть у видеоигр, и добавим дополнительную главу».

The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay стала одной из самых высокооцененных игр 2004 года. Неожиданный хит Starbreeze Studios отметился отличной графикой, классным игровым процессом и отличным сценарием. По итогам года игра завоевала множество индустриальных наград. В 2009 году вышло продолжение игры под названием The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena, но игра получилась ощутимо хуже оригинала.

