РИА Новости. Основной прирост запасов нефти в 2025 году в России обеспечили Карасевское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе и Приразломное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Кажется, что о российской нефти и газе уже всё сказано. Но факт остается фактом: страна продолжает находить под землей новые огромные ресурсы, которых хватит не на одно поколение. Только что озвученные предварительные цифры за 2025 год впечатляют: страна добавила к своей «подушке безопасности» почти полмиллиарда тонн нефти и 650 миллиардов «кубов» газа — это те запасы, которые уже готовы к освоению, а не просто разведанные на бумаге. И если отбросить официальную терминологию, картина получается очень интересной и даже немного неожиданной. Основной упор в нефти пришелся не на какие-то экзотические места, а на проверенные, «рабочие» регионы. Это логично: там уже есть вся инфраструктура — трубы, дороги, поселки, — и каждая новая тонна становится рентабельной быстрее. Звездами года стали два месторождения. Это Карасевское на Ямале и Приразломное в Ханты-Мансийском округе(не путать с одноименным шельфовым проектом). Именно эти две «точки на карте» и обеспечили львиную долю прироста нефтяных запасов, фактически гарантировав стабильность отрасли на годы вперед.

С газом история другая — тут география прироста шире и амбициознее. Если нефть искали в обжитых местах, то газовые открытия ведут нас на север и восток, в более суровые и удаленные территории:

Ледовое месторождение в Баренцевом море. Само название говорит за себя. Работа на арктическом шельфе — это всегда вызов стихии и технологический максимум. Но игра явно стоит свеч: ресурсы там колоссальные, а статус арктического газа — особенный, «премиальный».

Тамбейское и Верхне-Чассельское на Ямале. Продолжение успешной истории освоения ямальского газа. Регион подтверждает свой статус главной газовой кладовой страны.

Соболох-Неджеинское в Якутии и Мезенинское в Красноярском крае. А вот это уже взгляд в будущее. Освоение этих месторождений — это не просто добыча, это создание новой инфраструктуры в Восточной Сибири. Фактически, это инвестиции в развитие целых регионов и в укрепление наших позиций на стремительно растущих азиатских рынках.

Цифры в 490 млн тонн и 650 млрд кубометров — это не просто отчетность для статистиков. Каждое новое месторождение — это тысячи рабочих мест, новые дороги, инвестиции в социальную сферу.