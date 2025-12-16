ТАСС: Следующим этапом будет ввод комплекса в эксплуатацию

Госкорпорация «Роскосмос» официально сообщила об успешном завершении лётных испытаний космической системы «Ионозонд» — первого российского комплекса нового поколения, предназначенного для мониторинга геофизической обстановки и так называемой «космической погоды». Этот этап открывает дорогу к вводу системы в эксплуатацию, что позволит России получить уникальные инструменты для изучения околоземного космического пространства. «Ионозонд» представляет собой качественно новый уровень космического мониторинга. В его задачи входит комплексное изучение ключевых параметров околоземной среды:

Мониторинг колебаний электромагнитных полей, что критически важно для понимания процессов взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли.

Анализ состава земной атмосферы и распределения озона в её верхних слоях, что дополняет данные экологического и климатического мониторинга.

Детальное исследование структуры ионосферы — заряженной части верхней атмосферы, состояние которой напрямую влияет на работу систем связи, навигации (ГЛОНАСС, GPS) и безопасность космических полётов.

Спутники системы, получившие название «Ионосфера-М», оснащены современной научной аппаратурой, способной проводить измерения с высокой точностью и разрешением.

Развёртывание системы «Ионозонд» проводилось в два этапа. На первом этапе, в 2024 году, на орбиту была успешно выведена первая пара космических аппаратов «Ионосфера-М». Это позволило начать первые измерения и отработку режимов работы. А в 2025 году, на втором этапе, состоялся запуск второй пары спутников. Четыре аппарата, работающие в единой конфигурации, обеспечивают стереоскопический эффект и позволяют получать трёхмерную картину происходящих в ионосфере процессов, отслеживая их динамику во времени и пространстве.

Успешное завершение лётных испытаний всей группировки подтвердило корректность работы всех систем спутников, их научной аппаратуры и наземного комплекса управления. Данные со спутников помогут предсказывать магнитные бури и ионосферные возмущения, которые могут выводить из строя электронику на орбите, ухудшать работу энергосетей на Земле и создавать проблемы для авиации. Кроме того, понимание состояния ионосферы необходимо для корректировки ошибок в спутниковых сигналах, что повысит точность и надёжность систем ГЛОНАСС и других навигационных сервисов.

Комплекс предоставит учёным беспрецедентный массив данных для изучения солнечно-земных связей, физики плазмы, атмосферных процессов. Как отметили в «Роскосмосе», следующим шагом после успешных испытаний станет официальный ввод системы «Ионозонд» в эксплуатацию. Это означает, что научные данные, получаемые со спутников, начнут в штатном режиме поступать в институты РАН и другие профильные организации для оперативного анализа и практического применения.