gotreksson
Димитровградский автоагрегатный завод сократит рабочие дни с января
АвтоВАЗ, столкнувшись с дефицитом комплектующих и санкциями, вынужден сокращать выпуск машин, поэтому заказы на запчасти у поставщиков падают

18 января 2026 года для тысяч сотрудников Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ), одного из ключевых поставщиков АвтоВАЗа, начнётся новая реальность - сокращение рабочей недели до трёх дней. Это не локальный кадровый манёвр, а тревожный сигнал, вскрывающий глубинные проблемы в цепочках поставок российского автогиганта и, шире, всей автомобильной промышленности, проходящей болезненную трансформацию. Решение ДААЗа, поставляющего критически важные компоненты — может стать спусковым крючком для серьёзных сбоев в конвейерном производстве.

Чтобы понять масштаб потенциальных последствий, нужно осознать место ДААЗа в экосистеме АвтоВАЗа. Завод, входящий в Объединённую автомобильную группу (ОАТ), — не рядовой контрактор. Это производитель агрегатов и деталей, без которых автомобиль не сойдёт с конвейера. Радиаторы системы охлаждения, стеклоподъёмники, зеркала, насосы — всё это элементы, не имеющие простой и мгновенной замены. Их дефицит парализует сборку. Таким образом, сокращение рабочей недели на ДААЗе — это фактическое снижение пропускной способности «кровеносного сосуда», питающего главный автозавод страны. Аналитики выделяют несколько взаимосвязанных причин, приведших к столь радикальной мере.

Во-первых, это снижение объёмов производства самого АвтоВАЗа. Это ключевой фактор. АвтоВАЗ, столкнувшись с последствиями санкций, уходом иностранных партнёров, дефицитом электронных компонентов и колебаниями рынка, вынужден корректировать свои производственные планы в сторону уменьшения. Запрос на комплектующие падает, и поставщики первого уровня, такие как ДААЗ, получают уменьшенные заказы.

Во-вторых, многие компоненты для самих агрегатов ДААЗа ранее имели иностранное происхождение. Перестройка цепочек, поиск новых поставщиков или налаживание собственного производства ключевых элементов (например, резинотехнических изделий или точной электроники для регуляторов) приводит к сбоям, простоям и увеличению себестоимости. Но есть вероятность, что на складах ДААЗа и АвтоВАЗа скопились определённые запасы готовой продукции, на фоне чего было принято решение о временном снижении темпов. 

Решение ДААЗа запускает цепную реакцию с несколькими уровнями последствий. Для АвтоВАЗа, это прямая угроза сбоев в графике производства. Даже если сокращение учтено в планах, любой форс-мажор (поломка оборудования, задержка альтернативных поставок) на фоне трёхдневной недели у ключевого поставщика будет критичным. Риск повторного перехода на аналогичный режим работы для самого автогиганта возрастает.

Для коллектива работников самого ДААЗа — это резкое падение доходов сотрудников. Оплата вынужденного простоя по российскому законодательству составляет 2/3 от оклада, что для многих семей является катастрофическим снижением. Предложение о трудоустройстве на предприятиях промзоны «Заволжье», о котором сообщают СМИ, выглядит скорее попыткой смягчить удар, чем реальным решением для тысяч высококвалифицированных рабочих. Массовый переход маловероятен.

Для региона — это сокращение налоговых отчислений и снижение потребительской активности. Димитровград, где ДААЗ является градообразующим предприятием, может столкнуться с серьёзным экономическим спадом. Пока руководство не называет точных сроков действия нового графика, что усиливает неопределённость. 

#промышленность #автоваз #рабочие места #автопром #сокращение персонала #ульяновск #сокращение зарплат #дааз #димитровград #оат
Источник: ulpressa.ru
