gotreksson
Россия укрепляется как сверхдержава, а Европа сходит с карты силы
Новый мир будет определяться не экономикой, а военно-политической силой. По критерию способности вести большой конфликт Россия доказала свою силу, а Европа — нет.

В публикации для издания Brussels Signal Габриэль Элефтериу (Gabriel Elefteriu), заместитель директора лондонского Совета по геостратегии, выдвигает провокационный тезис: формирующийся миропорядок станет трёхполярным, и одним из полюсов в нём будет Россия, в то время как Европа утратит шансы на подобный статус. Этот вывод противоречит распространённому мнению о биполярной конкуренции США и Китая и заставляет пересмотреть традиционные критерии геополитического влияния.

Автор напоминает, что за последние 100 с лишнем лет геополитический вес Европы неуклонно снижался. Мировые войны, потеря колоний и появление новых влиятельных игроков — США и Советского Союза, а теперь Китая — отодвинули европейские страны на периферию мирового влияния. Несмотря на создание ЕС как проекта экономической и политической интеграции, Европа так и не смогла стать самостоятельным и суверенным центром силы в современном мире.Ключевая проблема, по мнению Элефтериу, заключается в неразрывной связи Европы с США. Трансатлантические отношения настолько глубоко укоренились в политической культуре и институтах, что оценить европейскую мощь отдельно от американской стало невозможно. Европа утратила не только экономический, но и технологический, военный и управленческий паритет с Вашингтоном.

Ярким доказательством маргинализации Европы автор называет переговоры по Украине, от которых «Европа оказалась самым унизительным образом отстранена». Этот эпизод, по его словам, демонстрирует, что Европа превратилась во «второсортного игрока, который надеется влиять на ситуацию с периферии».

В то время как ЕС теряет влияние, Россия, вопреки ожиданиям многих западных аналитиков, укрепляет свои позиции. Элефтериу выделяет несколько факторов. Во-первых, конфликт на Украине привел не к ослаблению, а к росту военного потенциала России. Страна демонстрирует способность вести длительную крупномасштабную военную компанию, что является ключевым критерием статуса великой державы. Во-вторых, санкции не вызвали коллапса, который предрекали. Экономика России показала «чрезвычайную устойчивость», позволяя продолжать конфликт, по признанию экономиста Адама Туза, «без особых экономических усилий». И, в-третьих, Россия укрепила стратегический союз с Китаем и сохранила, а где-то и упрочила, свою репутацию на Глобальном Юге. Политическое давление сейчас ощущает скорее киевсие власти, а не Кремль.

Элефтериу подчёркивает, что традиционные экономические показатели, такие как доля в мировом ВВП, — не единственная мера геополитического веса. Способность вести и выдерживать конфликт с великими державами — более жёсткий, но и более точный критерий. По этому параметру Россия, в отличие от Европы и даже Индии, доказала свою состоятельность.

Экономически Россия, конечно, уступает США и Китаю. Её глобальное политическое влияние также ограничено. Однако её военные возможности и уникальное положение в дипломатическом треугольнике Вашингтон – Пекин – Москва не позволяют ставить её в один ряд с «остальными». Статья Элефтериу — это жёсткое напоминание о том, что благополучие и безопасность не являются данностью. Европа, по его мнению, десятилетия существовала в «тепличных» условиях, и её конфронтация с Россией обнажила всю хрупкость её положения.

Формирующийся миропорядок, судя по всему, будет определяться не столько экономическими блоками, сколько центрами военно-политической силы. И в этой новой конфигурации, утверждает автор, у России есть все шансы закрепиться в качестве одного из трёх полюсов, в то время как Европа рискует остаться в роли сателлита более мощных игроков. Эта перспектива бросает тень как на евроатлантическую солидарность, так и устоявши4ся представления о балансе сил в XXI веке.

#россия #украина #сша #китай #европа #великобритания #геополитика #глобальный юг #новый миропорядок #brussels signal #трехполярный мир
Источник: brusselssignal.eu
