В Челябинске, городе с миллионным населением, долгие годы страдающем от транспортных проблем, вновь зашумела стройка, которую многие уже успели окрестить «вечной». Проект метротрама — гибридной системы, не имеющей аналогов в России, — после череды заморозок и переносов официально возобновлен. Однако новый виток его реализации оказался омрачен финансовым скандалом, вскрывшим старые проблемы и поставившим под вопрос соблюдение и без того сжатых сроков. Однако с момента своего появления проект преследовали неудачи. Финансирование то выделялось, то замораживалось, подрядчики менялись, а тоннели годами стояли недостроенными.

Качественно новый этап в этой эпопее наступил 20 ноября, когда к прокладке тоннелей приступила китайская корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC) — один из мировых гигантов в области инфраструктурного строительства. Компания заключила контракт на несколько миллиардов рублей с генеральным подрядчиком «Моспроект-3». Техника для тоннелепроходки уже доставлена на площадки и работы, по заявлениям властей, ведутся сразу с трех участков, что говорит о намерении наверстать упущенное время.

Едва успели заработать тоннелепроходческие щиты, как проект вновь оказался в центре скандала. Оператор будущего метротрама подал в арбитражный суд иск к генеральному подрядчику «Моспроект-3» на сумму почти 217 миллионов рублей. По мнению отраслевых экспертов и наблюдателей, наиболее вероятная причина иска — штрафные санкции за просрочку выполнения предыдущих этапов работ. Подобные тяжбы могут не только замедлить текущие работы, но и в любой момент привести к новому витку конфликта и очередной приостановке. Оценки перспектив проекта среди аналитиков разделились.

Первый, оптимистичный сценарий (вероятность >70%): сторонники этой точки зрения верят, что с приходом дисциплинированной и технологически оснащенной CRCC проект получил наконец надежного исполнителя. Давление со стороны региональных и федеральных властей, заинтересованных в сдаче объекта, не позволит ему снова «лечь в долгий ящик». Второй, пессимистичный сценарий: скептики указывают на хрупкость бюджетной ситуации. В случае малейшего ухудшения экономической конъюнктуры или сокращения финансирования, масштабная стройка может снова быть «заморожена». Несмотря на судебные разбирательства и скепсис экспертов, официальные лица продолжают демонстрировать уверенность. Власти Челябинской области и мэрия подчеркивают, что строительство метротрама продолжается, а темпы тоннелепроходческих работ только наращиваются.