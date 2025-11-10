Это решение, обнародованное в Truth Social, стало кульминацией месяцев политических интриг, технических провалов и стратегического переосмысления будущего американской космонавтики

Джаред Айзекман (Jared Isaacman) — не просто очередной управленец из списка Forbes. Это человек, который дважды летал на орбиту на кораблях Space X и спонсировал эти полеты, вложив сотни миллионов долларов в частную космонавтику. Его фигура символизирует переход от старой, бюрократической модели освоения космоса к новой, коммерческой и рискованной.

В своей публикации Трамп представил Айзекмана как идеального лидера для NASA: «опытного лидера, благотворителя и астронавта», чья страсть и преданность помогут «раскрыть тайны Вселенной». Однако за этими цветистыми фразами скрывается более прагматичный расчет. Айзекман — не только астронавт, но и проводник философии Илона Маска в стенах консервативного федерального агентства. Именно эти связи ранее стали камнем преткновения. Всего несколько месяцев назад Трамп отозвал выдвижение Айзекмана на эту же должность. Это произошло на фоне конфликта с Илоном Маском (Elon Musk), чья деятельность в качестве «спецгосслужащего» вызвала недовольство команды Трампа. Теперь, однако, политические ветра переменились. Трамп, очевидно, пришел к выводу, что в условиях глубокого кризиса ключевых программ NASA союз с Маском — меньшее из зол.

Чтобы понять мотивы Трампа, нужно взглянуть на то, что происходит с флагманской лунной программой NASA «Артемида». К концу мая 2025 года ситуация стала критической, программа поглотила больше $90 млрд — более половины стоимости легендарного «Аполлона» с учетом инфляции. А высадка на Луну, изначально запланированная на 2024 год, была перенесена на 2027-й, с высокой вероятностью дальнейших задержек. Не говоря уже о том, что основные компоненты программы — ракета SLS (Space Launch System) от Boeing и корабль «Орион» (Orion) от Lockheed Martin — показали себя крайне неудачно.

Ракета SLS, которую создавал Boeing, оказалась мощнее, но менее жизнеспособной, чем «Сатурн-5» полувековой давности. Если «Сатурн» мог доставить к Луне 49 тонн, SLS справляется лишь с 27, чего недостаточно даже для полноценной лунной миссии с посадочным модулем. Аудиторы NASA обрушились с критикой на Boeing за «неадекватную систему контроля качества» и «астрономическое количество недостатков» на сборочном заводе. Корабль «Орион» и вовсе стал синонимом долгостроя. Создаваемый с середины 2000-х годов, он во время испытательного полета продемонстрировал проблемы с теплозащитным экраном — критический дефект для пилотируемых миссий.

Итогом стало решение Трампа не просто урезать финансирование NASA с $25 до $19 млрд, но и предложить закрыть программу «Артемида» после третьей миссии, отказавшись от строительства лунной базы и станции Gateway. В этой ситуации Трамп закономерно обратился к Илону Маску и его системе Starship/Super Heavy. Если гиганты старой школы не справляются, может, справится проворный частник. Однако, как показывает анализ, Starship отнюдь не является готовым решением. Конструкция этого гиганта, по мнению экспертов, концептуально ошибочна. Проблема в «масштабировании муравья до размеров слона»: существующие материалы и решения не выдерживают колоссальных нагрузок и вибраций, вызываемых десятками двигателей Raptor. Главный недостаток — Starship не способен долететь до Луны на одной заправке. Для этого Space X планирует создать сложную систему орбитальной дозаправки с помощью специальных танкеров, что отодвигает сроки реализации лунных миссий на годы вперед.

Повторное выдвижение Айзекмана — это не столько выражение безграничной веры в Starship, сколько отчаянная попытка Трампа встряхнуть NASA и переломить ход событий. Айзекман, как человек, понимающий и философию Маска, и внутренние процессы в космическом агентстве, должен стать тем самым «агентом перемен». Его задача — не просто сменить вектор с Луны на Марс, как он заявлял на слушаниях в апреле, а провести болезненную хирургию провальных программ, одновременно пытаясь интегрировать в работу NASA еще «сырую», но потенциально более дешевую и мощную технологию от Space X.

Назначение Джареда Айзекмана — это четкий сигнал о том, что команда Трампа готова сделать ставку на частный космос, отодвинув в сторону традиционных подрядчиков. Однако эта ставка сопряжена с огромными рисками: новые переносы сроков и возможные катастрофы Starship в попытке выполнить лунную программу могут не просто опустошить бюджет, но и нанести сокрушительный удар по и без того поблекшему имиджу Америки как космической державы.