Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Дональд Трамп повторно выдвинул кандидатуру Джареда Айзекмана на пост администратора NASA
Это решение, обнародованное в Truth Social, стало кульминацией месяцев политических интриг, технических провалов и стратегического переосмысления будущего американской космонавтики

Джаред Айзекман (Jared Isaacman) — не просто очередной управленец из списка Forbes. Это человек, который дважды летал на орбиту на кораблях Space X и спонсировал эти полеты, вложив сотни миллионов долларов в частную космонавтику. Его фигура символизирует переход от старой, бюрократической модели освоения космоса к новой, коммерческой и рискованной.

В своей публикации Трамп представил Айзекмана как идеального лидера для NASA: «опытного лидера, благотворителя и астронавта», чья страсть и преданность помогут «раскрыть тайны Вселенной». Однако за этими цветистыми фразами скрывается более прагматичный расчет. Айзекман — не только астронавт, но и проводник философии Илона Маска в стенах консервативного федерального агентства.Именно эти связи ранее стали камнем преткновения. Всего несколько месяцев назад Трамп отозвал выдвижение Айзекмана на эту же должность. Это произошло на фоне конфликта с Илоном Маском (Elon Musk), чья деятельность в качестве «спецгосслужащего» вызвала недовольство команды Трампа. Теперь, однако, политические ветра переменились. Трамп, очевидно, пришел к выводу, что в условиях глубокого кризиса ключевых программ NASA союз с Маском — меньшее из зол.

Чтобы понять мотивы Трампа, нужно взглянуть на то, что происходит с флагманской лунной программой NASA «Артемида». К концу мая 2025 года ситуация стала критической, программа поглотила больше $90 млрд — более половины стоимости легендарного «Аполлона» с учетом инфляции. А высадка на Луну, изначально запланированная на 2024 год, была перенесена на 2027-й, с высокой вероятностью дальнейших задержек. Не говоря уже о том, что основные компоненты программы — ракета SLS (Space Launch System) от Boeing и корабль «Орион» (Orion) от Lockheed Martin — показали себя крайне неудачно.

Ракета SLS, которую создавал Boeing, оказалась мощнее, но менее жизнеспособной, чем «Сатурн-5» полувековой давности. Если «Сатурн» мог доставить к Луне 49 тонн, SLS справляется лишь с 27, чего недостаточно даже для полноценной лунной миссии с посадочным модулем. Аудиторы NASA обрушились с критикой на Boeing за «неадекватную систему контроля качества» и «астрономическое количество недостатков» на сборочном заводе. Корабль «Орион» и вовсе стал синонимом долгостроя. Создаваемый с середины 2000-х годов, он во время испытательного полета продемонстрировал проблемы с теплозащитным экраном — критический дефект для пилотируемых миссий.

Итогом стало решение Трампа не просто урезать финансирование NASA с $25 до $19 млрд, но и предложить закрыть программу «Артемида» после третьей миссии, отказавшись от строительства лунной базы и станции Gateway. В этой ситуации Трамп закономерно обратился к Илону Маску и его системе Starship/Super Heavy. Если гиганты старой школы не справляются, может, справится проворный частник.Однако, как показывает анализ, Starship отнюдь не является готовым решением. Конструкция этого гиганта, по мнению экспертов, концептуально ошибочна. Проблема в «масштабировании муравья до размеров слона»: существующие материалы и решения не выдерживают колоссальных нагрузок и вибраций, вызываемых десятками двигателей Raptor. Главный недостаток — Starship не способен долететь до Луны на одной заправке. Для этого Space X планирует создать сложную систему орбитальной дозаправки с помощью специальных танкеров, что отодвигает сроки реализации лунных миссий на годы вперед.

Повторное выдвижение Айзекмана — это не столько выражение безграничной веры в Starship, сколько отчаянная попытка Трампа встряхнуть NASA и переломить ход событий. Айзекман, как человек, понимающий и философию Маска, и внутренние процессы в космическом агентстве, должен стать тем самым «агентом перемен». Его задача — не просто сменить вектор с Луны на Марс, как он заявлял на слушаниях в апреле, а провести болезненную хирургию провальных программ, одновременно пытаясь интегрировать в работу NASA еще «сырую», но потенциально более дешевую и мощную технологию от Space X.

Назначение Джареда Айзекмана — это четкий сигнал о том, что команда Трампа готова сделать ставку на частный космос, отодвинув в сторону традиционных подрядчиков. Однако эта ставка сопряжена с огромными рисками: новые переносы сроков и возможные катастрофы Starship в попытке выполнить лунную программу могут не просто опустошить бюджет, но и нанести сокрушительный удар по и без того поблекшему имиджу Америки как космической державы. 

#spacex #nasa #boeing #starship #elon musk #orion #donald trump #space launch system #apollo program #artemis program
Источник: forbes.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
4
Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
1
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
5
Эксперт протестировал функцию «Живой перевод» AirPods от Apple и назвал её минусы
+
На выставке в Китае назвали цены на перелеты на летающих такси
2
Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками
2
Канцлер Германии констатировал упадок сталелитейной промышленности в стране
2
Проект Warhammer MMO прекратил разработку в связи с роспуском студии
+
Американские эксперты раскрыли главную проблему новейшего бомбардировщика B-21 Raider
+
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
3
Компания Oracle Lighting представила первые в мире безлинзовые фары
+
Honor похоже готовит второй смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч
2
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
6
Intel судится с экс-сотрудником за кражу 18 000 секретных файлов
+
В кенийском бассейне Туркана обнаружили набор каменных орудий возрастом 2,75–2,44 млн лет
2
Латвия поставила на Украину последнюю и самую крупную партию колёсных бронетранспортёров Patria
+
Китайская компания вручила сотрудникам золотые клавиши для клавиатуры в честь Дня программиста
+
Авторы ремейка «Готики» в свежем видео поведали о создании русской озвучки проекта
+
Армия Японии укомплектовала первое подразделение новыми БТР Patria AMV XP
+
Генерал Верховцев: полигон на Новой Земле может быть подготовлен к ядерным испытаниям в сжатые сроки
+

Популярные статьи

«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие
+
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
10
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
48
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
2
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
+
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
+

Сейчас обсуждают

ark-bak
09:39
Может расчет что путают с png
Шпионская программа Landfall при помощи изображений взламывала телефоны Samsung Galaxy
ark-bak
09:37
Плюс 700 баксов к цене, а может и тысячу.
Ноутбуки Apple MacBook Pro M6 Pro и M6 Max получат экраны OLED и обновлённый дизайн
Михаил Ухов
09:29
Что бы там не говорили эти хваленые защитники Windows,я поставил себе Linux Mint,и не парюсь с постоянной переустановкой системы,как было в Windows 10, пользуюсь второй год,и не волнуюсь,компу уже 8 ...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
aoxoa1
09:29
Сами себя пугают и сами от себя защищаются. Служба идет, Контора пишет.
Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками
swr5
09:11
DNG - это сам по себе не формат изображения, а raw данные. Широкой публике он не нужен.
Шпионская программа Landfall при помощи изображений взламывала телефоны Samsung Galaxy
Сергей Анатолич
08:41
Ну если ВВС руководили такие идиоты как Дэви, которые делали подделки речей своего бога Трампа, и были уверены, что в наше время это останется незамеченным? То, что можно говорить о том, чего они плет...
Глава BBC Тим Дэйви ушёл в отставку из-за отредактированной речи Трампа в новостной программе
Алескандр Индустриевич
08:39
У крипты всегда всё не очень. Биржы начинают химичить когда идёт обвал. Что бы ошкурить по полной хомяков, дабы они не смогли проводить операции. Биржи так всегда поступают, проверено за 10 лет этого ...
Неочевидные альты с перспективой роста: 10 монет, которые могут накачать в этом бычьем цикле
Василий Коренков
08:36
"У него 20 ядра и 20 потока". Это как-то не похоже на русский язык (машинный перевод?) Читать и редактировать свои тексты не пробовали,
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
Сергей Туркевич
08:33
А смысл тогда от нее если для монитора?
OmniOne предстаивла карманный мини-ПК с клавиатурой под управлением Windows 11
Андрей Сивый
08:32
Все в интернете есть орешники , буревестники , лазерное оружие Войска по ТВ идут вперёд освобождают.Кино одним словом. По факту нечего нет , фронт держится только за счёт людских ресурсов,но он уже и...
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter