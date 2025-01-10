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gotreksson
Сирия на пути к федерации или к хаосу
Ситуация в Сирии вызывает обеспокоенность у множества стран, включая соседей, Россию и Иран. Западные страны также насторожены, опасаясь, что восстановление власти может произойти без их участия. В политических кругах обсуждается федерализация Сирии, что может быть оправданно с учетом этнорелигиозной структуры страны. Поддержка этой идеи исходит от курдов, ООН и США, но оппозиция и некоторые правительства выражают опасения по поводу потенциального разделения страны.

Текущие события в Сирии вызывают обеспокоенность у множества внешних игроков. Это касается как соседних государств, что вполне логично, так и бывших сторонников Башара Асада, таких как Россия и Иран. Западные страны также насторожены, поскольку там считают, что процессы восстановления государственной власти могут проходить без их участия. Временная администрация, существующая сегодня, говорит о стремлении к «демократии», однако реальное видение будущего Сирии остается скрытым.

В свете этих обстоятельств в политических кругах обсуждается возможность федерализации Сирии с выделением отдельных зон ответственности. Одним из необходимых сценариев федерализация выглядит вполне оправданно с точки зрения этнорелигиозной структуры страны. В историческом контексте, например, во времена французского мандата в 1921-1922 годах, существовали зоны управления разными конфессиями: друзами, алавитами и другими меньшинствами, что указывает на возможность такой модели и в нынешних условиях. Примером поддержки идеи федерализации стали заявления как ООН, так и Вашингтона. На местном уровне же сами курды(являющие собой главную силу), активно поддерживают эту концепцию. Среди оппозиционных групп и правительства высказываются опасения по поводу потенциальной «балканизации» страны, что может привести к разделению регионов и утрате единства Сирии. Также стоит отметить, что сирийская оппозиция, поддерживающаяся Западом и рядом региональных игроков, тоже выступала против идеи федерализации. На этом фоне Турция тоже выражает свое недовольство, поскольку контролирует различные военные группировки, среди которых главенствующей является запрещенная в России «Хайят Тахрир аш-Шам». Эта организация с историческими корнями в запрещенные группировки, такие как «Джабат аль Нусра», движется к задаче сохранения своих интересов в стране.

Очевидно, что отказ от федерализации может привести к исламизации Сирии в салафитском ключе, а также к росту неооттоманского влияния, что угрожает курдскому населению. Например, как сообщило турецкое издание Hürriyet, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что в случае продолжения активности курдских структур, может быть инициирована масштабная военная операция, что обострит ситуацию на севере страны. Некоторыми вооруженными формированиями в этих регионах являются радикалы-салафиты, которые могут быть использованы Анкарой против курдов.

Полный контроль Турции над ключевыми районами, такими как Африн или Манбидж, приведет к новой эскалации конфликтов. С приходом Дональда Трампа в Белый дом, Эрдоган столкнется с еще большей сложностью, так как курдская структура РПК может изменить свои тактики, чтобы посвятить себя внутренним политическим проблемам, однако сохранение общей стратегии сохранения идентичности будет оставаться важным для курдов.

Возможное падение режима Асада представляется курдам шансом переформатировать согласованные границы, которые не учитывают их интересы на протяжении многих лет. Их успехи в Ираке, где они добились автономии, вдохновляют на настойчивое участие в сирийских политических процессах, особенно с учетом их значительной поддержки с зарубежных фронтов.

Помимо Соединенных Штатов и вероятных союзников из Европейского Союза, которые могут поддержать идеи федерализации и курдов, не менее важным игроком является Израиль. Он уже оккупировал часть Сирии, защищая свои интересы и безопасность на границе с Голанскими высотами. Израиль не заинтересован в возникновении салафистско-неооттоманского проекта рядом со своими границами, что усиливает его решимость вмешиваться в сирийские дела.

Информация из издания Jerusalem Post указывает на возможность прямой конфронтации между Израилем и Турцией, особенно в свете стремления последней восстановить Османскую империю. По мнению израильских аналитиков, объединение сирийских фракций в силу своей структуры может создать угрозу для безопасности Израиля, что побуждает Тель-Авив активно поддерживать силы, выступающие за федерализацию.

Кроме того, курды имеют настоящие корни в политической жизни Израиля. Во время арабо-израильских конфликтов многие курдские семьи, исповедующие иудаизм, были вынуждены покинуть свои родные места, из-за чего сейчас в Израиле проживает около 200 тысяч человек с курдскими корнями. Народная активность курдов в израильском истеблишменте, включая высокопоставленных чиновников и военных, подтверждает их весомое влияние на политическую арену.

Таким образом, текущие события в Сирии вступают в сложный и новый этап. С минимальным, но все же присутствием России, необходима проработка различных сценариев, включая оценку региональной безопасности. С учетом готовящегося соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном, вопрос о Сирии не может быть оставлен без внимания, так как это породит дополнительные сложности в международных отношениях, особенно для США, которые будут внимательно следить за развитием событий.

#россия #новости #сша #израиль #турция #история #сирия #гражданская война #курды #османская империя
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