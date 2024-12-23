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gotreksson
Как решение ЦБ по ключевой ставке отразится на рубле, процентных ставках и экономике России в целом
Банк России решил оставить ключевую ставку на уровне 21%, несмотря на ожидания повышения до 23%. Это решение объясняется возможностью негативного влияния на инфляцию от увеличения ставок. Ожидается, что ставка останется в диапазоне 17–20% в 2025 году, с высокой инфляцией и новыми методами регулирования. По прогнозам, курс рубля может стабилизироваться, но с долгосрочной тенденцией к 110 рублям за доллар.

Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21%. Совсем недавно многие аналитики и участники рынка предполагали, что ставка может быть повышена до 23%. 

И на первый взгляд, нет очевидных экономических факторов, которые бы объясняли, почему Банк России решил не повышать ставку. Однако, надо помнить, что бесконечное увеличение процентных ставок может вести к негативным последствиям для инфляции.

Чем больше рублей появляются в экономике через депозиты, тем больше компании вынуждены повышать цены, беря на себя повышенные процентные расходы. И на прошедшей в четверг прямой линии Президент России сделал интересные замечания по поводу стратегии Банка России:

- Глава Центрального банка, скорее всего, еще не определился с будущей ставкой, поскольку этот вопрос будет обсуждаться с советом директоров.

- ЦБ мог бы применить альтернативные, не связанные с повышением ставки, инструменты раньше и более эффективно.

Эти два комментария, раскрывают ответ на вопрос: «Что же изменилось?»

Возможно, подход Банка России к процентной ставке подвергся пересмотру.

Прямая линия с Президентом стала важной площадкой для публичного заявления о данном изменении подхода на самом высоком уровне.

Банк России действительно начнет активно и инновационно применять методы воздействия на инфляцию помимо изменения ключевой ставки, это поможет снизить риски и напряженность в экономике.

Вот несколько причин, почему это важно:

1. Сама ставка не всегда срабатывает эффективно в условиях фрагментации валютной системы. Вспомните ситуацию: ставка в России составляет 21%, а в Китае — лишь 3,1%. Инвесторы могут взять кредит в юанях, обменять его на рубли и разместить депозиты в России. Это создает избыточное предложение на валютном рынке и укрепляет рубль. В текущих условиях это не работает.

2. Влияние на банки и динамику кредитования может оказаться более эффективным. Например, если ЦБ примет решение о повышении ставки до 25% или введет строгое ограничение на кредитование для банков (через лимиты и другие меры), то труднее будет замедлить инфляцию именно через второе действие.

Таким образом, мы видим, что в данный момент происходит изменение в подходах работы Банка России.

Этот "креативный" период поможет удержать инфляционные риски в 2025 году, а возможность возврата к традиционным повышениям может появиться уже 14 февраля 2025 года на следующем заседании ЦБ.

Теперь давайте подведем практические итоги для ключевых аспектов: ставки, рубля, рынка и облигаций.

Эксперты ожидают значительного снижения процентной ставки без заметного замедления экономики и инфляции. Прогнозы Банка России предполагают, что ставка останется в диапазоне 17–20% в 2025 году, а инфляция останется повышенной. Вероятно, 2025 год пройдет под знаком высокой ставки и поиска новых креативных методов борьбы с инфляцией, например через ужесточение кредитования.

Что касается рынков и облигаций. Рынки положительно отреагировали на сохранение ставки. Но как обстоят дела с акциями. Они падали при ставке 21%, падали, когда ожидали повышения до 23%, но после решения сохранить ставку на уровне 21% акции начали расти. Это не экономическая логика, а скорее эмоциональная реакция.

С облигациями ситуация более сложная. Сохранение ставки может обозначать поворотный момент для долгосрочных ОФЗ, которые могут показаться более привлекательными по мере снижения инфляционных ожиданий к 2026 году. Однако эксперты не хотят забегать так далеко и с интересом ожидают февральское заседание ЦБ.

Что касается рубля, то текущее решение по ставке не изменяет общей картины. Ожидается ничего критического, но для сбережений важно иметь диверсификацию. Эксперты придерживаются мнения о временной стабилизации с долгосрочной тенденцией к курсу в 110 рублей за доллар.

#новости #акции #доллар #рубль #инфляция #банк россии #облигации #центробанк россии #депозиты #проценная ставка
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