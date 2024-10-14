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Организатор Karate Combat будет награждать криптовалютой за точные прогнозы на исход боёв
B пepвoм квapтaлe 2025 гoдa Karate Combat зaпуcтит ceть втopoгo уpoвня UP блoкчeйнa Hedera (HBAR) и пpoгpaммный cтeк Up Onlу Gaming для пopтaтивныx уcтpoйcтв нa oпepaциoнныx cиcтeмax Android и iOS, нa бaзe кoтopoгo мoжнo будeт coздaть игpoвoй coфт для aзapтныx бoлeльщикoв. Фaнaтaм eдинoбopcтв пpeдлoжaт угaдaть пoбeдитeлeй пoeдинкoв пo paзличным видaм бoeвыx иcкуccтв, и зa пpaвильныe пpoгнoзы им будут дapить цифpoвыe aктивы.

В мире спортивных единоборств появляются новые технологии, которые делают процесс взаимодействия с фанатами более увлекательным и инновационным. Организаторы соревнований по карате Karate Combat внедряют революционные решения, которые включают использование криптовалюты и блокчейна для поощрения фанатов. В 2025 году Karate Combat планирует запустить уникальную экосистему на базе блокчейна Hedera (HBAR), которая будет работать через сеть второго уровня UP.

Karate Combat, как ведущий промоушен боевых искусств, всегда стремится внедрять новейшие технологии для улучшения опыта своих зрителей. С запуском блокчейна UP, болельщики смогут прогнозировать исходы боев в реальном времени, а за точные предсказания получать вознаграждения в виде цифровых активов.

Основой новой системы станет программный стек Up Only Gaming, разработанный специально для мобильных устройств на Android и iOS. Это позволит пользователям участвовать в прогнозировании боев по различным видам боевых искусств, включая карате. Болельщикам будут предложены различные варианты ставок и прогнозов, а за правильные результаты они смогут получить награды в виде токенов.

Прототип интерфейса для прогнозирования исходов боев уже разрабатывается. С помощью этого программного обеспечения, фанаты смогут делать свои ставки на победителей, прогнозировать результаты поединков, и получать за это цифровые активы, такие как токены Karate Combat (KARATE) или другие криптовалюты, выпущенные проектами на базе сети UP.

Инновационная платформа UP привлечет внимание не только фанатов боевых искусств, но и профессионалов из смежных сфер. Среди тех, кто может проявить интерес к использованию данной системы:

  • Организаторы профессиональных промоушенов.
  • Представители любительских бойцовских лиг.
  • Онлайн-букмекеры.
  • Создатели мем-токенов.

Система UP будет поощрять пользователей за верные прогнозы результатами в виде криптовалют. Наиболее вероятно, что главной наградой станут токены Karate Combat (KARATE).

Кроме того, Karate Combat планирует внедрить собственную криптовалюту UP (UP), которая будет использоваться для стимулирования разработчиков. Программисты, которые создадут лучшие решения для сети UP, смогут получать монеты в качестве грантов.

#криптовалюта #блокчейн #мобильные приложения #токены #цифровые активы #карате #hedera hbar #karate combat #up only gaming #прогнозирование боев
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