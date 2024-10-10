Для развития этого проекта студенты получили грант в размере 1 млн рублей благодаря победе в конкурсе «Студенческий стартап».

Студенты Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Данила Ковалёв, Максим Лугин и Максим Радле-Десятник создают уникальную компьютерную игру «Тайна метро». Проект уже привлёк внимание, так как студенты выиграли грант в 1 миллион рублей в конкурсе «Студенческий стартап». Идея игры строится на исследовании подземных сооружений Омска, где главный герой должен разгадать загадку, не позволяющую покинуть город.

Главный персонаж игры – подросток, который оказывается втянутым в мистическую историю. Город Омск окружён таинственной загадкой, и единственный способ спастись – исследовать заброшенные тоннели метро. Эта часть игры обещает стать одной из самых захватывающих, ведь игрокам предстоит исследовать реальные локации, воссозданные в игре с невероятной точностью. Живописные и узнаваемые места Омска, такие как железнодорожный вокзал и станции метро, становятся частью виртуального мира.

Игроков ждёт путешествие по знакомым улицам, где каждый поворот может скрывать неразгаданную тайну. Каждый шаг в игре открывает новые уровни, погружая игроков в атмосферу заброшенных районов, которые таят в себе ключ к разгадке.

Создатели игры уделили особое внимание атмосфере, которая отражает характер провинциальных постсоветских городов. Типовая застройка жилых районов, знакомая каждому омичу, оживает в игре, создавая особое ощущение погружения в реалии Омска. Игроки смогут почувствовать атмосферу города, которая гармонично сочетается с элементами сюжета.

Разработчики подчёркивают, что игра не просто приключение, а попытка передать дух Омска, его особенности и стереотипы. Они решили сделать игру именно про свой родной город, чтобы показать его уникальность через призму фантазии и интерактивного взаимодействия с игроками.

Особенностью «Тайны метро» станет возможность влиять на развитие сюжета. Игра представляет собой приключение с элементами ролевой игры, где каждый выбор игрока имеет значение. Выбор диалогов, сбор инвентаря и взаимодействие с персонажами делают прохождение уникальным для каждого игрока.

Данила Ковалёв, один из разработчиков проекта, рассказывает: «Мы хотели создать игру, которая бы рассказывала о нашем городе через увлекательный сюжет. Идея омского метро и популярная шутка о невозможности покинуть Омск легли в основу концепции. Мы хотим, чтобы игроки почувствовали, что их выбор в игре влияет на всё происходящее».

На сегодняшний день команда разработчиков уже завершила работу над концепцией игры, проработала сюжетные линии и создала первые 3D-модели. Финансовая поддержка в размере 1 миллиона рублей, полученная благодаря победе в конкурсе, позволит команде зарегистрировать юридическое лицо, приобрести необходимое оборудование и оплатить труд участников проекта.