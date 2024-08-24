Теперь нейросеть в режиме реального времени генерирует субтитры для англоязычных видео и предлагает перевод незнакомых слов.

С недавним обновлением Яндекс Браузера пользователи получили доступ к инновационной функции — субтитрам на английском языке, сгенерированным с помощью нейросети. Эта возможность, сообщила пресс-служба Яндекса.

Теперь, при просмотре англоязычных видео, пользователи могут видеть субтитры, которые генерируются в режиме реального времени. Это особенно полезно для изучающих английский язык, так как субтитры помогают улучшить навыки и словарный запас. Процесс автоматизирован и учитывает различные языки диалогов в видео.

Одной из уникальных возможностей является перевод слов и фраз, которые могут быть незнакомыми для пользователя. Достаточно навести курсор на слово, как появляется перевод на русский язык.

Разработчики Яндекса также анонсировали дальнейшее развитие функций. В ближайшее время планируется добавление субтитров для музыкальных произведений и речей, находящихся на фоне музыки.